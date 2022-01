KT, 악성코드 자동차단 가능한 '안심 인터넷' 상품 출시

자녀 인터넷 이용습관 관리도 가능

[아시아경제 차민영 기자] KT는 악성코드 자동 차단 기능을 탑재한 신규 인터넷 요금제 ‘안심 인터넷’을 오는 7일 출시한다고 6일 밝혔다.

안심 인터넷은 일반 인터넷에 악성코드 자동 차단 기능을 더한 서비스다. 이 서비스는 악성코드가 숨어 있는 은닉 사이트와 악성코드에게 명령을 내리는 ‘C&C 서버’를 이중으로 막는다.

안심 인터넷은 KT 홈페이지에서 보호대상자의 인터넷 이용 습관을 관리할 수 있는 기능도 제공한다. 이 기능을 이용하면 인터넷 이용 가능 시간을 30분 단위로 조정하고 접속 권한을 구분해 사용자에 따라 방송통신위원회가 정한 청소년 유해 사이트 접근을 막는다.

KT는 안심 인터넷 고객에게 ‘KT안심박스’를 기본으로 제공한다. KT안심박스는 보호대상자의 스마트폰 애플리케이션(앱)별로 이용시간을 직접 설정하고 유해물 접속을 차단하는 서비스다. 보호대상자의 안전을 위해 스마트폰 위치도 실시간으로 확인할 수 있다. KT의 ‘올레tv’와 안심 인터넷을 함께 이용하는 고객이라면 tv 시청 가능 시간을 설정하거나 자녀가 시청하고 있는 채널 확인, 셋탑박스 전원 원격 조정도 가능하다.

KT는 안심 인터넷을 이용하면서 발생한 악성코드 관련 주요 피해에 대해 연 최대 250만원까지 지원 혜택을 주는 프로모션도 진행한다. 이 프로모션은 7일부터 6월 30일까지 안심 인터넷을 신규·전환 가입한 개인 고객 대상이다.

안심 인터넷에 최신 와이파이가 함께 제공되는 ‘안심 인터넷 에센스 와이파이(최대 속도 1Gbps)’의 월 이용요금은 TV 또는 모바일을 결합 하고 3년 약정 시 3만4650원(부가세 포함)이다. KT 홈페이지에서 상세 내용을 확인할 수 있다.

구강본 KT 커스터머사업본부장 상무는 “KT는 변화하는 사회 환경에 맞춰 최적의 인터넷 환경을 제공하고 고객의 삶을 더욱 풍요롭게 하는 혁신 서비스를 지속 제공하겠다”라고 말했다.

한편, KT는 안심 인터넷 출시 이벤트를 다음달 28일까지 진행한다. KT샵에서 안심 인터넷 가입 고객을 대상으로 추첨을 통해 LG 그램 노트북(1명), 삼성 공기 청정기(2명), 농협 모바일 상품권 10만원권(10명), 파리바게트 기프티쇼 2만원권(20명) 등을 증정한다.

