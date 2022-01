[클릭 e종목]이수화학, 올해도 증익 추세는 이어간다

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권은 6일 이수화학 이수화학 005950 | 코스피 증권정보 현재가 14,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,750 2022.01.06 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-22일이수건설, 주식액면가액 1000원→500원으로 감자 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 에 대해 투자의견 매수, 목표주가 2만1000원을 제시하며 커버리지에 신규편입한다고 밝혔다.

이동욱 키움증권 연구원은 "투자의견 매수를 제시하는 이유는 건설·의약부문의 실적이 안정화되는 가운데 본업인 석유화학부문은 이익 개선 사이클이 유효하고, 스페셜티 비중이 지속적으로 확대되고 있기 때문"이라고 설명했다.

이수화학의 작년 4분기 영업이익은 254억원으로 전년 동기 대비 937억원이 증가할 전망이다. 일부 성과급 발생 전망에도 불구하고 정기보수 이연으로 석유화학부문 물량의 훼손이 제한될 전망이고 수출주에 우호적인 환율 효과가 지속되고 있다. 신증설 제한으로 주력 제품인 LAB의 견고한 수익성이 유지되고 있고, Rubber·Latex·아크릴릭스 파생품·PMMA·ABS·PS 등 전방 제품군 의 수요 호조로 TDM 등 Heavy Mercaptans의 높은 마진율이 지속되고 있다. IPA는 원재료 아세톤 가격의 급락으로 최근 스프레드가 반등하고 있다. 또한 건설부문도 전 분기에 발생한 신규 주택 사업장(의정부 장암, 인천 롯데우람)의 철거비 제거로 전 분기 대비 흑자전환이 예상된다.

특히 올해 석유화학부문 영업이익은 작년에 이어 창사 최대치를 재차 경신할 전망이다. 주력 제품인 LAB의 수급 타이트가 올해도 지속될 것으로 예상된다.

의약부문인 이수앱지스의 실적 개선도 예상된다. 이수앱지스는 작년 상반기부터 진행한 러시아 코로나 백신 SPUTNIK에 대한 위탁 생산을 추진하고 있다. 1000L 생산 장비를 신규 확충하며, 연간 5000만 도스 생산이 가능하다. 물량 확보에 따라 매출 기여도가 변동될 전망이나, 오미크론 변종에 효과가 좋거나, 물량을 원활히 확보할 경우 현재 의약부문 매출액의 2~4배 성장도 가능할 것으로 보인다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr