[클릭 e종목]"LG이노텍, 자율주행차 최대 수혜주...주가 우상향 지속 전망"

[아시아경제 박지환 기자] KB증권은 6일 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 347,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 349,000 2022.01.06 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 배당락에도 또 신고가…홀로 '12월 랠리' LG이노텍FC-BGA 수급난에 관련주 ‘활짝’[클릭 e종목] “LG이노텍, 광학솔루션과 함께 성장” close 에 대해 자율주행차 핵심인 카메라와 통신부품 기술을 동시 보유한 전장부품 업체로 미래 사업가치 전망이 밝다고 전망했다. 투자의견 매수와 목표주가 40만원을 유지했다.

김동원 KB증권 연구원은 "LG이노텍은 자율주행차 핵심인 광학부품(라이다, 레이더, 카메라)과 통신부품(V2X모듈) 기술을 동시 보유한 유일한 전장부품 업체로 향후 애플, 테슬라 등 글로벌 업체로 자율주행차 부품 공급 가능성이 높을 것으로 예상된다"고 말했다. 올 하반기부터 전장부품 사업이 자율주행차 부품 출하 확대로 실적 턴어라운드가 전망되는 등 향후 전장 사업의 미래 사업가치를 고려하면 중장기 관점에서 주가 55만원, 시가총액 13조원 이상 가능할 것이란 분석이 나온다.

현재 수주잔고 10조원을 확보한 LG이노텍 전장부품 사업은 올 하반기부터 흑자전환에 성공해 6년 만에 실적 턴어라운드가 전망된다. 과거 5년간 2000억원 적자를 기록한 전장부품 사업은 2019년부터 수익성 낮은 수주를 제거하는 수주잔고 건전화와 비용구조 효율화 작업이 지난해를 기점으로 마무리 됐다.

김동원 연구원은 "전장부품 사업은 올 하반기부터 차량용 반도체 공급부족 완화와 더불어 뚜렷한 실적 개선 추세를 나타낼 것으로 예상된다"며 "특히 전장부품 사업의 연간 매출은 현재 1조4000억원 수준에 불과하지만 연평균 2조~3조원 수주가 증가하며 장기적으로는 현재 대비 2배 이상 증가한 3조원 달성이 가능할 것으로 추정된다"고 밝혔다.

각종 호재가 풍부하지만 주가는 아직도 저평가 상태에 머물러 있다는 평가다. 김 연구원은 "현재 LG이노텍은 최근 주가 상승에도 불구하고 자율주행차, 메타버스 등 신사업의 미래 성장 가치가 반영되지 않은 것으로 판단된다"고 말했다.

그는 "LG이노텍이 자율주행차에서 가장 중요한 역할을 수행하는 라이다(LiDAR) 핵심 기술을 확보하고 있음에도 연간 실적 기준 현재 주가수익비율은 8.7배에 불과하다"며 "역사적 최저 수준의 밸류에이션을 기록하고 있어 주가 중장기 상승 여력은 당초 예상보다 커질 것으로 보인다"고 내다봤다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr