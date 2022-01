[CES2022]정기선 사장 "현대重, 인류 위한 새 가치 만들어 갈 것"

[라스베이거스(미국)=아시아경제 이기민 기자] 정기선 현대중공업지주 대표이사 사장이 현대중공업그룹은 세계 1위 조선회사를 넘어 기계·로보틱스·자율운항기술·에너지 등 모든 분야에서 미래 가치를 만들어가는 회사로 거듭날 것이라고 선언했다.

정기선 현대중공업지주 대표이사 사장이 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션 센터에서 개막한 세계 최대 전자·IT 박람회 'CES 2022'에서 현대중공업 그룹의 미래비전으로 'Future Builder'를 제시했다. 현대중공업그룹이 CES에 참가하는 건 이번이 처음이다.

이날 컨벤션 센터 웨스트홀에 있는 현대중공업그룹 부스에 국내외 기자들을 초청한 정 사장은 "지난 50년 세계 1위 Shipbuilder(조선 회사)로 성장한 현대중공업그룹은 인류를 위해 새로운 가치를 만들어가는 'Future Builder(미래 건축 회사)'로 거듭날 것이다"고 말했다.

그는 이어 "세계가 성장하는데 토대를 구축해 온 현대중공업그룹의 지난 50년을 자랑스럽게 생각한다"며 "다가올 50년은 세계 최고의 Future Builder가 돼 더 지속가능하고 더 똑똑하며 그리고 더 포용적인, 지금까지와는 다른 새로운 성장을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

이날 행사에서 현대중공업그룹은 정기선 대표를 시작으로 주효경 아비커스 엔지니어, 김성준 한국조선해양 미래기술연구원장, 마이클 류 클루인사이트 전략총괄이사의 순으로 'Future Builder' 관련 주제별 비전과 목표를 발표했다.

현대중공업그룹은 미래 조선·해양, 에너지, 기계 등 3대 핵심사업을 이끌어 나갈 혁신기술로 ▲아비커스의 자율운항기술 ▲액화수소 운반 및 추진시스템 기술 ▲지능형 로보틱스 및 솔루션 기술 등을 소개했다.

주 엔지니어는 아비커스의 자율운항기술을 해상사고의 발생 가능성을 낮추고 해상물류 및 해양자원 개발의 모습을 획기적으로 바꿀 수 있는 핵심기술로 소개했다. 주 엔지니어는 "올해 1분기까지 세계 최초로 자율운항으로 대형선박의 대양횡단 항해를 마칠 예정"이라며 "완전 자율항해를 통해 가장 안전하고 지능적인 선박을 만들 수 있도록 하는 것이 우리의 임무"라고 말했다.

이어 김 원장은 에너지 위기와 기후 변화에 대한 해결책으로 해양수소 가치사슬(밸류체인)을 제시했다. 김 원장은 해양수소 사업의 가능성을 높여줄 핵심기술로 그린수소 생산기술과 액화수소 운반선을 제시했으며, 현대중공업그룹이 2025년까지 100㎿ 규모의 그린수소 생산플랜트 구축, 세계 최초의 2만입방미터급 수소운반선을 개발할 계획이라고 밝혔다.

현대중공업그룹의 빅데이터 기반 장비관리 솔루션 전문 개발사인 클루인사이트의 류 전략총괄이사는 지능형 로보틱스 기술이 구현할 안전하고 효율적인 미래 건설현장의 모습을 발표했다. 현대두산인프라코어 및 현대건설기계는 건설현장의 무인화를 목표로 스마트건설 로봇과 관련 플랫폼 서비스를 2025년까지 상용화한다는 계획이다. 현대로보틱스도 산업용로봇 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 인류의 삶을 보다 안전하고 풍요롭게 해 줄 F&B, 방역 등 다양한 서비스로봇을 출시할 예정이다.

현대중공업그룹 관계자는 "글로벌 기업들이 펼치는 기술혁신의 장에서 현대중공업그룹의 기술역량과 미래비전을 선보이고 있다"며 "글로벌 기업들의 기술트렌드를 살피는 한편 유수 기업들과의 사업협력에도 적극 나설 계획"이라고 설명했다.

라스베이거스(미국)=이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr