"30분만에 1500박스 처리"…택배 하역로봇 물류신기술 지정

택배화물 하역로봇에 머신러닝 기반의 영상인식 알고리즘을 적용해 하역작업 속도를 획기적으로 높인 신기술이 개발됐다.

국토교통부는 스마트 물류센터 시스템과 하역로봇을 '우수 물류신기술'로 지정한다고 6일 밝혔다.

제5호 물류신기술로 지정된 하역로봇은 머신러닝 기반의 인공지능 영상인식 알고리즘을 통해 화물 적재상태를 인식할 수 있다.

이를 통해 박스 형태의 정형화된 택배화물 뿐만 아니라 모양이 일정하지 않은 생수포장 같은 이형화물까지 자동으로 하역할 수 있게 된다. 물류센터에서 근무하는 하역작업자의 업무 강도를 낮추고, 처리 속도는 획기적으로 빨라진다.

11t 트럭 기준 30분에 1500박스를 하역할 수 있는 기술로, 작업자의 안전확보와 함께 인력 대비 4배 이상의 효율을 얻을 수 있다.

제4호 물류신기술로 지정된 '스마트 물류센터 시스템'은 물류센터에 디지털 도면기술을 적용해 건축물, 건축설비, 대지, 구조물을 모두 디지털정보로 관리할 수 있는 시설관리 기술이다.

준공도면을 기준으로 물류센터의 모든 공간을 시설관리 단위로 분할한 후 시설 정보와 매칭해 시설관리 담당자가 간편하게 시스템으로 시설을 점검·관리할 수 있다.

시설관리 현황을 세부단위까지 정확하게 파악할 수 있고, 화재나 안전사고를 사전에 예방해 물류센터의 효율성과 안전성을 높일 수 있다.

국토부는 2020년 물류신기술 제도를 도입해 현재까지 총 5건의 물류신기술을 지정했다. 신기술로 지정되면 기술개발자금을 우선 지원하고 공공기관 우선 적용과 구매 권고 혜택 등을 준다.

오송천 국토부 첨단물류과장은 "비대면 생활의 확대로 택배 물동량이 늘어나 이를 효율적으로 처리하기 위한 새로운 기술의 요구가 커지는 가운데 다양한 물류신기술이 개발돼 물류산업에 널리 활용될 것으로 기대한다"고 말했다.

