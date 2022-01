[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양군농업기술센터에서는 지역농업을 이끌 교육 시범사업을 추진한다.

선도 농가와 단체 육성을 위한 농촌진흥 시범사업으로, 오는 28일까지 사업담당부서에서 신청받는다.

새 영농기술도입과 농업 경쟁력을 강화하기 위해 올해부터 실시하는 농촌진흥 시범사업은 인력육성분야 6개 사업 12개소, 생활자원분야 2개 사업 3개소, 작물환경분야 3개 사업 8개소, 채소원예분야 8개 사업 29개소, 과수특작분야 7개 사업 29개소 등을 진행한다. 센터는 이를 통해 농작물 품질 향상과 안정된 농가소득 기반 조성에 나설 계획이다.

임숙자 농업기술센터소장은 “농업인과 농업기술센터가 함께하는 시범사업을 성공시키기 위해 농업인의 적극적인 참여와 작목별 전문지도사와의 공조로 농업환경 변화에 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr