[아시아경제 이정윤 기자] 2일 오후 3시(현지시간)께 중국 윈난성 리장시 닝량현에서 리히터 규모 5.5의 지진이 발생다고 중국대지진망이 밝혔다.

이번 지진의 진앙 위치는 북위 27.79도, 동경 100.65도이며 진원 깊이는 10㎞인 것으로 파악됐다. 윈난성 당국은 여파로 오후 4시54분 기준 15명이 부상했다고 밝혔다.

윈난성 당국은 현장에 구조 인력 22명과 구조 장비를 파견하고 추가 피해를 조사하고 있다.

