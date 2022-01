화장실 짓는데만 2800억 든 우주정거장…中 나서자 무리하는 美

[아시아경제 권서영 기자] 미국 정부가 당초 2024년까지로 예정됐던 국제우주정거장(ISS)의 운영을 2030년까지 연장하겠다고 발표했다.

1일 미항공우주국(NASA) 홈페이지는 빌 넬슨 나사 국장이 바이든 행정부가 ISS의 운영을 2030년까지 계속하기로 약속했다고 밝혔다는 소식을 전했다. 이러한 결정은 중국이 올해 연말까지 독자적으로 톈궁 우주정거장을 완성하겠다는 목표를 세우고 화물 및 유인 우주선 발사를 이어가는 가운데 나온 것이다.

앞서 중국 측은 ISS가 2024년까지만 운영될 경우 자국이 지구 궤도에서 유일하게 우주정거장을 보유하는 국가가 될 것을 기대해왔다. 그러나 넬슨 국장은 이번 발표를 통해 "점점 더 많은 국가가 우주에서 활동하게 되면서, 미국이 우주의 평화롭고 책임 있는 활용을 위한 규정 제정과 국제적인 연맹 확대에 있어 세계를 선도하는 게 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.

그는 지난 20여 년간 ISS의 성과를 평가하며 이번 결정을 두고 "혁신과 경쟁력을 강화하고, 나사 프로그램으로 여성과 유색인종을 최초로 달에 보내는 한편 인류를 최초로 화성에 보내는 초석을 놓을 연구를 진전시킬 것"이라고 밝혔다. 이어 ISS 운영의 연장으로 2020년 후반 상업용 우주정거장으로의 전환 작업 역시 매끄럽게 이뤄질 것으로 기대한다고 덧붙였다.

그러나 일각에서는 ISS의 유지 비용을 두고 우려를 표하는 목소리도 나온다. NASA에 따르면 ISS에는 건설 당시 화장실 설치에만 한화 2800억원이 소요되는 등 막대한 비용이 투자된 바 있으며, 이후 운영에도 연간 30억~40억 달러(한화 약 3조5000억~4조7200억원)가 들어가고 있는 상황이다.

한편 미국은 이번 운영 연장 결정으로 유럽과 일본, 캐나다뿐만 아니라 최근 우주 분야에서 자국과 대립하고 있는 러시아와의 연구 협력을 계속하게 될 예정이다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr