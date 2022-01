고려대엔 '부사장'으로 기재된 김건희 이력…與 "또 허위 이력 내세운 것 아니냐"

[아시아경제 황수미 기자] 더불어민주당이 국민의힘 윤석열 대선 후보 부인 김건희씨의 고려대 미디어대학원 허위 이력 기재 의혹을 제기했다.

서울대 문화콘텐츠 글로벌리더(GLA) 과정뿐만 아니라 고려대 미디어대학원 최고위 과정에서도 허위 이력을 기재했을 가능성이 있다는 것이다.

민주당 선거대책위원회 현안대응 태스크포스(TF)는 2일 보도자료를 내고 "고려대 미디어대학원 공식 홈페이지에 게재된 최고위 과정 수료자 명단에 따르면 김건희씨는 2008년 9월부터 2009년 2월까지 에이치컬쳐테크놀러지 부사장 직위로 30기 최고위 과정을 수료한 것으로 보인다"고 밝혔다.

앞서 김씨는 에이치컬쳐의 등기부등본상 회사 설립 시부터 2006년 11월까지 '감사'로 등재되어 있었음에도 2006년 서울대 GLA 과정을 에이치컬쳐의 '기획이사' 직위로 입학해 허위 경력 의혹이 제기된 바 있다.

이와 더불어 고려대 미디어대학원에서는 '부사장' 직위로 다니며 또다시 허위 이력을 내세운 것이 아니냐는 게 민주당의 지적이다.

김병기 TF 단장은 "김씨의 에이치컬쳐 경력은 대체 무엇이 진실인가"라며 "경력이 사실이 아니거나 증명서 위조 등이 이뤄졌다면 이는 사기, 사문서위조, 업무방해 등의 범죄 소지가 있는 만큼 수사기관 수사를 통해 진실을 명백히 가리고 잘못에 대해 엄중한 처벌을 받아야 할 것"이라고 밝혔다.

또한 에이치컬쳐를 두고선 "스펙 만들기용 도구"라며 "일부 언론에서는 김씨가 겸임교수 지원과정에서 여러 학교에 제출한 에이치컬쳐 재직증명서상 입사일이나 양식이 다르고 한자 표기에 오류가 있는 점 등을 들어 위조 의혹을 제기하기도 했다"라고 지적했다.

과거 김씨가 2006년 6월 폴리텍대, 같은 해 12월 수원여대에 제출한 에이치컬쳐 재직증명서의 입사일이 각각 2004년 12월 2일과 2003년 12월 2일로 상이하고, 2003년은 회사 설립(2004년 4월 11일) 이전이라는 게 TF 측 설명이다.

아울러 TF는 김씨의 허위 이력 기재 관련 국민의힘 측의 해명에 대해서도 지적했다.

앞서 국민의힘 측이 '김씨가 부사장으로 재직 중인 과정에서 회사의 홍보 포트폴리오에 있던 내용을 그대로 기재한 것'이라고 해명했지만, TF는 "상법 제411조에 따르면 '감사는 회사 및 자회사의 이사 또는 지배인 기타 사용인의 직무를 겸하지 못한다"고 명시돼 있다"고 반박했다.

그러면서 "당시 김씨가 부사장 재직 중이었다고 하는 국민의힘 주장은 성립될 수 없다"고 지적했다.

이어 TF 측은 "건강보험자격득실확인서, 국민연금 가입내역, 급여 수령계좌 등을 공개하면 일거에 의혹을 해소할 수 있음에도 그에 대해선 모르쇠로 일관하고 사과와 해명조차 취사선택하는 김씨와 국민의힘 측 태도에 매우 유감"이라고 했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr