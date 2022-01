윤석열 "文, 국민 무시 정부…디지털 플랫폼으로 맞춤형 복지 추진"

한 자리에서 문제 해결 가능한 원사이트 토털 서비스

AI 집사 통해 필요한 제도 알려주는 마이 AI 포털

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 디지털 기술과 빅데이터에 기반한 국민 맞춤형 서비스 정부인 '디지털 플랫폼 정부'를 추진하겠다고 2일 밝혔다.

윤 후보는 이날 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 "과학적 데이터에 기반해 국민이 원하는 것을 정확하게 파악해 서비스 하겠다"며 관련 내용을 담은 정책을 발표했다.

그는 "그동안 방법을 몰라서 권리를 찾지 못했던 국민들에게도, 정부가 먼저 서비스를 하기 위해서"라면서 디지털 플랫폼 정부 도입 이유를 밝혔다.

구체적인 내용으로는 ▲디지털 플랫폼 정부 구축 ▲원사이트 토털 서비스 ▲마이 AI 포털 ▲디지털 문제해결 센터 설립 등이다.

코로나19 상황을 예로 들면 사이트에 디지털 플랫폼 정부가 구축되면 여러 부처가 함께 온라인 종합 상황실을 만들어 실시간으로 정보를 교환하고 축적된 데이터와 전문가들의 의견을 AI 시스템으로 취합해 분석하는 식이다. 이를 통해 지금보다 훨씬 더 과학적이고 신속한 방역 대책을 만들어낼 수 있다는 것이다.

또 모든 정보와 민원을 처리할 수 있는 '원사이트 토털 서비스'와 국민 개개인에 고유한 계정을 부여해 다양한 행정 데이터를 넣으면 직접 복지 혜택, 예방의료 서비스, 평생학습 및 직업훈련 서비스를 받을 수 있도록 '마이 AI 포털'을 도입한다. 정부가 집사처럼 알아서 챙겨주는 시스템이다. 이와 함께 문제해결 센터를 구축하고 디지털 기술에 익숙하지 않아도 서비스를 이용할 수 있도록 돕는 '디지털 가이드' 1만명도 채용할 계획이다.

윤 후보는 "그동안 문재인 정부는 그들만의 정부, 국민을 무시하는 정부였다"면서 "코로나 초기 방역 실패와 백신 도입 실패를 감추기 위해 많은 정보를 숨기고 비과학적인 방역 조치고 수백만 자영업자의 희생을 강요했다. 앞으로 디지털 플랫폼 정부가 들어서면 감염병 대응도 훨씬 과학적이고 정교하게 될 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr