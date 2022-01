2일 서울시청 광장에 마련된 코로나19 임시선별검사소가 한산한 모습을 보이고 있다. 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자는 3천833명으로 집계됐다. 일요일 발표 기준일로 보면 지난해 11월 28일 3천925명을 기록한 이후 꾸준히 5천∼6천명대를 오르내리다 5주 만에 3천명대로 내려왔다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.