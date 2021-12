[아시아경제 정동훈 기자] 유류차를 운행하다 유류 탱크에 불이 나자 도로에서 불을 끄던 운전기사가 음주운전 차에 치이는 사고가 발생했다.

31일 서울 강서경찰서에 따르면 유류차 기사 A씨는 전날 오후 8시께 김포공항 방향 올림픽대로를 주행하던 중 유류 탱크에 불이 붙은 것을 확인하고 하위차로에 정차했다. 차에서 내려 불을 끄던 A씨는 뒤따라온 그랜저 승용차에 치었다. 화물차 기사는 중상을 입지는 않은 것으로 알려졌다.

경찰 조사결과 승용차 운전자의 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었다. 경찰은 승용차 운전자를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

