현대제철, LNG저장탱크용 극저온 철강재 한국가스공사 인증 획득

세계 최대폭 4.5m 9%니켈강 한국가스공사 품질인증 획득

[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 200 등락률 -0.49% 거래량 362,106 전일가 41,200 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일현대제철, 현대비앤지스틸에 1224억원 규모 자산양도 현대제철, '웹어워드 코리아 2021' 통합대상 수상 close 이 LNG저장탱크용 극저온 철강재 9%니켈강이 한국가스공사의 품질 인증시험을 통과했다. 이번 인증으로 조선용 LNG저장탱크 소재 공급에 이어 육상용 LNG플랜트 시장까지 사업을 확대할 수 있게 됐다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 200 등락률 -0.49% 거래량 362,106 전일가 41,200 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일현대제철, 현대비앤지스틸에 1224억원 규모 자산양도 현대제철, '웹어워드 코리아 2021' 통합대상 수상 close 은 두께 6~45mm, 최대폭 4.5m 9%니켈강 제품의 품질인증을 획득함으로써 국내외 육상용 LNG플랜트 시장에서 경쟁력을 확보하게 됐다. 특히 이번에 인증 받은 제품 너비 4.5m는 세계 최대 수준의 광폭이다.

9%니켈강은 조선용, 육상 플랜트용 저장탱크 등 LNG연료 저장시설의 안전성을 위해 사용되는 초고성능 후판제품으로, 극저온 환경(영하 196도)에서도 충격에 대한 내성이 뛰어나며 용접 성능 또한 우수하다. 최근에는 더욱 효율적인 설계와 시공이 가능하도록 9%니켈강의 두께와 폭 등 사이즈가 확대되는 경향이 있어 광폭 소재의 중요성이 더욱 대두되고 있다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 200 등락률 -0.49% 거래량 362,106 전일가 41,200 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일현대제철, 현대비앤지스틸에 1224억원 규모 자산양도 현대제철, '웹어워드 코리아 2021' 통합대상 수상 close 은 이번 9%니켈강 품질인증을 통해 한국가스공사의 당진 LNG생산기지 건설사업 자재 공급사 자격을 획득해 LNG저장탱크 제작에 필요한 철강재를 공급할 수 있게 됐다. 또 향후 한국가스공사 설계로 진행되는 국내외 다양한 프로젝트들에 강재를 공급할 수 있는 자격을 확보했다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 200 등락률 -0.49% 거래량 362,106 전일가 41,200 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일현대제철, 현대비앤지스틸에 1224억원 규모 자산양도 현대제철, '웹어워드 코리아 2021' 통합대상 수상 close 은 지난 9월 현대중공업이 건조 중인 LNG추진 초대형 컨테이너선의 대형 연료탱크용 9%니켈강을 공급하며 품질을 인정받았고, LNG벙커링선 저장탱크와 소형 연료탱크용 소재 또한 공급하고 있다.

이번 인증은 국내 용접재료 제조사 현대종합금속과 협력해 용접재료의 전량 국산화에 성공했다는 점에서도 의미가 있다. 용접재료는 높은 인성과 효율성 문제로 그동안 수입에 의존해왔으나 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 200 등락률 -0.49% 거래량 362,106 전일가 41,200 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일현대제철, 현대비앤지스틸에 1224억원 규모 자산양도 현대제철, '웹어워드 코리아 2021' 통합대상 수상 close 은 이번 한국가스공사 품질인증시험에서 전량 국산 용접재료를 적용해 인증에 통과했다. 용접재료 국산화로 수입재 대비 약 30% 이상 비용 절감효과가 예상돼 이는 향후 LNG프로젝트 참여시 장점으로 활용될 수 있다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 200 등락률 -0.49% 거래량 362,106 전일가 41,200 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일현대제철, 현대비앤지스틸에 1224억원 규모 자산양도 현대제철, '웹어워드 코리아 2021' 통합대상 수상 close 관계자는 "한국가스공사 품질인증 획득은 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 200 등락률 -0.49% 거래량 362,106 전일가 41,200 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일현대제철, 현대비앤지스틸에 1224억원 규모 자산양도 현대제철, '웹어워드 코리아 2021' 통합대상 수상 close 이 LNG저장탱크를 포함한 극저온용 소재 시장에 본격적으로 진입했다는데 큰 의미가 있다"며 "9%니켈강 소재 수급에 어려움을 겪고 있는 국내외 건설사들에게도 큰 도움이 될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr