김두관, 尹에 "대선 포기한 듯, X값 떠는 발언 남발" 직격

"국민 같잖게 보는 안하무인식 태도...대선 후보다운 품격 갖춰야"

[아시아경제 김서현 기자] 김두관 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해 "스스로 대선을 포기한 듯 제 발등을 찍는 정말 x값 떠는 발언을 남발하고 있다"고 비난했다.

김 의원은 30일 자신의 페이스북을 통해 '윤 후보는 우리 국민이 같잖습니까'라는 제목의 글을 올리며 이같이 밝혔다.

그는 "고장난 전차가 레일을 벗어나 절벽 아래로 추락하고 있다"며 "윤 후보가 공당에서 합법적 절차로 뽑힌 이재명 후보를 아무 근거 없이 '확정적 중범죄자'라 규정하더니, 어제는 입에 담아서는 안 될 '같잖다'는 비속어로 공격하고 있다"고 비판했다.

이어 "확정적 중범죄자 발언은 명백한 허위사실 공표로 선거법 위반이자 민주공화국의 기본 원리를 이해하지 못한다는 고백일 뿐"이라고 지적했다.

앞서 윤 후보는 전날 경북 선거대책위원회 출범식에서 이재명 민주당 대선 후보를 겨냥해 "이런 사람과 국민들이 보는 데서 토론을 해야 되겠나. 정말 같잖다"며 "무능과 불법을 동시에 한 엉터리 정권"이라고 현 정권과 이 후보를 비판한 바 있다.

이에 김 의원은 "아직도 (윤 후보가) 없는 죄도 창작하고 이 건이 안되면 저 건으로 잡아넣던 특수부 검사 인 줄 아는 것 같다"며 "무식하고 실력 없는 후보가 토론회를 피하려고 별의별 핑계를 대는 것을 많이 봤지만, 상대 후보를 확정적 중범죄자로 몰고 적반하장으로 막말 공격을 하는 것은 또 처음 본다"고 목소리를 높였다.

이어 "알권리를 달라는 국민 전체를 같잖게 보는 안하무인식 태도가 아닐 수 없다"고 꼬집었다. 그러면서 "상대에 대한 존중이나 대선 후보다운 품격은 어디서도 찾을 수 없고, 없는 죄라도 만들어 감방에 집어넣겠다는 특수부 검사의 적개심만 남은 윤 후보는 자격이 전혀 없다"고 직격했다.

김 의원은 마지막으로 "나라 망신, 야당 망신 그만시키시고 스스로 내려오라. 안 그러면 윤 후보가 '같잖게' 보는 국민이 나서서 끌어내릴 것"이라며 "윤 후보를 교체해야 한다는 야당 지지자가 70%나 된다. 다른 건 몰라도 포기할 때 포기하는 용기만이라도 있었으면 한다"고 글을 마무리했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr