남아공 연구진 "얀센 백신 부스터샷, 오미크론 감염 입원 확률 84% 예방"

[아시아경제 전진영 기자] 미국 존슨앤드존슨(J&J) 제약 부문 계열사 얀센의 코로나19 백신 2차접종을 통해 오미크론 변이 감염에 의한 병원 입원을 84% 예방할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

30일(현지시간) 해외 언론에 따르면 남아프리카공화국 연구진은 지난달 15일부터 이달 20일까지 얀센 백신으로 추가 접종한 의료진 6만9 092명을 조사해 이같은 결론을 내렸다. 관련 연구 내용은 아직 동료 검토 과정을 거치지 않았다.

연구진은 얀센 백신 부스터 샷의 입원 예방 효능이 접종 직후 63%에 그쳤지만, 14일 후에는 84%, 1∼2개월 후에는 85%까지 높아졌다고 말했다.

연구에 참여한 린다-가일 베커는 "연구 결과로 중증 악화와 사망으로부터 사람들을 보호한다는 코로나19 백신의 개발 목적이 여전히 유효하다는 것을 확인했다"고 말했다.

이어 "연구가 보여준 것은 두 차례 접종으로 완벽한 보호가 이뤄진다는 것"이라며 "다만, 이를 통해 3차, 4차 접종이 필요한지를 추론할 수는 없다고 생각한다"고 밝혔다.

다만 이들은 이번 연구 한계로 부스터샷 접종자 추적 기간이 짧음을 인정했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr