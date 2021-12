[아시아경제 이승진 기자] 현대차 충남 아산공장이 전기차 생산 준비를 위해 내년 1월 3일부터 4주간 문을 닫는다.

현대차는 "전기차 생산을 위한 설비 공사를 위해 1월 3일부터 28일까지 아산공장의 생산을 중단한다"고 30일 공시했다.

현대차는 설 연휴가 끝나는 내년 2월 3일 아산공장의 생산을 재개할 예정이다. 아산공장은 지난 7월에도 전기차 생산 설비 공사를 이유로 4주간 생산을 중단한 바 있다.

연간 약 30만대의 완성차 생산 능력을 갖춘 아산공장은 현재 쏘나타와 그랜저를 생산하고 있다.

현대차는 아산공장 내 새로운 라인을 증설하지 않고, 기존 라인을 일부 조정해 내연기관차와 전기차를 함께 만들 계획이다.

내년 출시 예정인 전기차 '아이오닉 6'가 아산공장에서 생산될 전망이다.

