거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패

[아시아경제 지연진 기자] 올해 마지막 거래일인 30일 국내 증시는 혼조세로 거래를 마쳤다. 코스피는 기관이 매도 물량을 쏟아내며 지수를 끌어내렸지만, 개인이 1조원 가까이 순매수하며 낙폭을 줄였다.

이날 코스피 지수는 전일대비 16.64포인트(0.52%) 떨어진 2977.65로 거래를 마쳤다. 기관이 7497억원 상당을 순매도했고, 외국인이 2282억원어치 팔아치웠다. 반면 개인은 9529억원을 순매도하며 추가 하락을 막았다.

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 131,000 전일대비 4,000 등락률 +3.15% 거래량 5,161,044 전일가 127,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환[단독] SK하이닉스, 전 직원에 300% 특별성과급 쏜다[특징주]SK하이닉스, 인텔 인수·삼성 시안 감산 '겹호재'로 강세 close 가 삼성전자의 시안 공장 감산 여파로 반도체 가격 인상 기대감이 반영되며 3.15% 상승했고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 903,000 전일대비 13,000 등락률 +1.46% 거래량 172,606 전일가 890,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close 도 1.35% 올랐다. 장 중 등락을 거듭한 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 13,921,026 전일가 78,800 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환2022년 초대형 “NFT+메타버스+게임” 新대장주"써니전자" 후속주 바로 갑니다, 지금 바로 매수하세요 close 는 보합 마감했다.

이 밖에 시가총액 상위종목은 모두 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 615,000 전일대비 13,000 등락률 -2.07% 거래량 233,259 전일가 628,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락LG화학 잔혹사 "이제 평균 목표주가는 100만원 밑으로 추락" close 이 1.91% 떨어진 것을 비롯해 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 378,500 전일대비 3,500 등락률 -0.92% 거래량 366,444 전일가 382,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close (-1.31%)와 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 3,000 등락률 -1.42% 거래량 578,817 전일가 212,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close (-1.81%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 1,200 등락률 -1.44% 거래량 1,244,433 전일가 83,400 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자 close (-1.56%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 59,000 전일대비 800 등락률 -1.34% 거래량 562,161 전일가 59,800 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환카카오뱅크, 내년에도 고신용자 대상 신규 대출취급 중단마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락 close (-1.0%) 등도 약세를 기록했다.

이재만 하나금융투자 연구원은 "SK하이닉스가 어제 삼성전자의 시안 공장 감축으로 DRAM 가격의 오를 가능성 때문에 강세를 보이지만 나머지 종목은 특별한 변동폭이 크지 않다"며 "최근 전체적인 거래량과 거래대금이 줄어들면서 상하 탄력이 크지 않다"고 분석했다.

코스닥은 전일대비 5.93포인트(0.58%) 오른 1033.98을 기록했다. 개인이 2222억원을 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 269억원과 1893억원을 순매도했다.

펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 138,300 전일대비 3,100 등락률 +2.29% 거래량 683,100 전일가 135,200 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close 가 2.29% 상승 마감했고, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 91,000 전일대비 1,400 등락률 +1.56% 거래량 752,978 전일가 89,600 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close 도 1.56% 오름세를 기록했다. 또 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,800 전일대비 250 등락률 +0.72% 거래량 1,110,878 전일가 34,550 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 close (0.72%)와 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 348,600 전일대비 4,000 등락률 +1.16% 거래량 56,649 전일가 344,600 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인 close (1.16%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 75,700 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 340,135 전일가 75,500 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락FOMC 불확실성 해소와 함께 3000선 회복한 코스피…아직 남은 공급망 문제외국인 매수세에 코스피 강보합…3000선 턱밑 머물러 close (0.26%) 등도 상승 마감했다.

다만 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 80,200 전일대비 1,100 등락률 -1.35% 거래량 637,155 전일가 81,300 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 close 가 1.35% 하락했고, 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 177,900 전일대비 2,500 등락률 -1.39% 거래량 846,532 전일가 180,400 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close 1.39% 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,400 전일대비 2,300 등락률 -1.82% 거래량 132,581 전일가 126,700 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수[BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다 close 도 1.82% 내렸다.

박수진 미래에셋증권 연구원은 "연말 거래량 축소와 더불어 배당기준일 이후 외국인과 기관의 매도세가 2거래일 연속 이어지면서 지수 상승을 제한했다"고 분석했다. 이경민 대신증권 연구원은 "종목별로 이슈가 있는 코스피는 개장 초반 3005포인트까지 갔지만 연휴에 대한 부담과 배당락 이후 기관 투자자의 프로그램 매도 및 공매도가 장초반 하락한 요인으로 보여진다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr