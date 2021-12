윤석열 "박근혜 건강 회복되면 찾아뵐 것…MB도 빨리 석방돼야"

安엔 "정권 교체 열망 마찬가지…소통할 것"

[아시아경제 김서현 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 박근혜 전 대통령의 석방에 대해 "크게 환영하는 입장"이라며 "조금 더 일찍 나오셨어야 하는 게 아닌가 하는 생각"이라고 밝혔다.

윤 후보는 30일 오전 국민의힘 대구시당에서 열린 기자간담회에서 "박 전 대통령이 아직 입원해 계시고 건강이 좋지 않기 때문에 빠른 쾌유를 바란다"며 이같이 말했다.

이어 "찾아뵙고 싶은데 다른 정치적인 현안들을 박 전 대통령께서 신경을 쓰신다면 쾌유가 늦어지기 때문에 시도 자체를 안 하고 있다"고 했다. '(박 전 대통령에게) 당부하고 싶은 것이 있나'라는 질문엔 "그건 뵙게 될 때 상황을 봐서 드릴 말씀을 드리겠다"고 답했다.

또 "이명박 전 대통령도 빨리 석방돼야 한다"고 주장하기도 했다.

윤 후보는 "한 때 많은 국민 지지를 받고 중책을 수행해오신 분을 장기간 구금해놓는 것이 국민 통합을 생각할 때 미래를 향한 정치로써 맞지 않다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "연세도 많으시고, 법치주의라는 관점에서 지위고하를 막론하고 사법적 절차를 밟는 것"이라고 덧붙였다.

