장성군, 전남도 주관 국제농업박람회 시·군 평가서 ‘최우수상’

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 전남도가 주관한 ‘2021 국제농업박람회 시·군 평가’에서 최우수상을 수상했다고 30일 밝혔다.

국제농업박람회는 미래 성장 동력인 농업의 가치와 가능성을 제시하고 농업의 중요성을 인식하기 위해 추진하는 행사이다.

전남도는 행사에 참여한 시·군을 대상으로 시·군 참여도, 홍보실적 등 5개 항목 10개 지표를 면밀히 평가해 박람회 성공 개최에 기여한 우수 시·군을 선정하고 있다.

이번 평가에서 군은 홍보·판매관의 성공적 운영에서 높은 점수를 받았다.

장성군농업기술센터는 ‘힐링 여행지로 거듭난 치유쉼터 장성군’이라는 테마로 편백을 활용한 농·특산물을 선보이며 친환경생태도시 장성군을 홍보해 관광객들로부터 큰 호응을 얻었다.

군 관계자는 “군의 우수 농·특산물을 알리기 위해 최선을 다해 준비한 결과가 좋은 평가로 이어졌다”며 “앞으로도 부자 농촌을 만들기 위해 최선을 다해 노력하겠다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr