[아시아경제 양낙규 군사전문기자]강원도 전방부애데서 크레모아(Claymore)의 뇌관이 폭발해 병사 1명이 부상 당했다. 크레모아는 경계나 매복때 적의 접근이 예상되는 지역에 설치하는 대인지뢰다.

30일 육군에 따르면 이날 오전 11시 15분께 양구 소재 모 부대에서 경계부대 임무 교대 중 크레모아 뇌관이 원인 미상의 이유로 폭발했다. 뇌관은 폭발을 이끄는 점화장치다.

사고는 장병들이 임무 교대를 위해 탄약 등 장비를 점검하는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다. 다친 병사는 후송 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 육군은 정확한 사고 원인과 경위를 조사 중이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr