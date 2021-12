농협경제지주, 부패방지경영시스템 국제표준 인증 획득

"전 임직원 윤리경영 실천서약 등

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농협중앙회는 농협경제지주가 29일 부패방지경영시스템(이하 ISO37001) 국제표준 인증을 획득했다고 30일 밝혔다.

국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템 표준을 이번에 인증받은 것이다. 국제적인 수준의 부패방지 요구사항을 충족하고 지속가능한 대응시스템을 갖춘 조직에게 수여된다.

농협경제지주는 청렴하고 공정한 조직문화를 실현하기 위해 이번 인증획득 이외에도 전체 임직원이 윤리경영 실천서약을 하고, 익명제보시스템을 운영하는 등 비윤리적인 행위가 발생하지 않도록 지속적으로 노력해왔다.

장철훈·김태환 농협경제지주 대표이사는 "농업인과 소비자에게 신뢰받는 농협은 만들기 위해 윤리경영은 중요한 기반"이라며 "이번 인증 획득을 계기로 농협의 윤리경영을 한 단계 발전시키는 계기를 마련할 것"이라고 말했다.

