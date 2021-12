볼보자동차, 볼보 분당 판교 서비스센터 확장 이전

[아시아경제 이창환 기자] 볼보자동차코리아는 분당 판교 서비스센터를 성남시 분당구 대왕판교로 200으로 확장 이전했다고 30일 밝혔다.

총 연면적 1995.27㎡(603평), 지하 1층 및 지상 3층 규모로 운영되는 볼보 분당 판교 서비스센터는 최대 30대까지 주차 가능한 고객 주차장을 제공한다.

총 9개 워크베이(지하 1층 5개, 지상 1층 4개 )를 구비해 1일 평균 일반정비 최대 40대, 사고수리는 월 최대 180대까지 처리 가능 하다. 2층과 3층은 사무실과 고객 라운지로 운영된다.

지하 1층은 일반 경정비 외 판금베이 2개와 샌딩룸 2개를 구비해 해당 지역 최초 도장 및 판금 등 사고 수리가 가능하다. 이와 함께, 볼보자동차 서비스센터 인력 교육 프로그램(VCPA)을 이수한 테크니션이 ‘볼보 개인 전담 서비스(VPS)’를 통해 예약부터 수리, 정비, 사후관리까지 일원화된 서비스를 제공한다.

송경란 볼보자동차코리아 고객 서비스 총괄 전무이사는 “국내 고객에게 보다 여유롭고 프리미엄한 서비스를 제공하기 위해 볼보 분당 판교 서비스센터 확장 이전을 결정하게 됐다”며 “향후 지속적인 서비스 네트워크 확장을 통해 전국 어디서든 차별화된 스웨디시 가치를 경험하실 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

확장 이전을 기념해 다양한 고객 이벤트도 진행한다. 30만원 이상 유상 수리를 진행한 고객 대상 99.9% 항균 마우스패드를 증정하고, 추첨을 통해 ▲LG 스타일러 ▲로봇청소기 ▲골프백 ▲볼보파우치 ▲캠핑파크 이용권을 제공한다.

이외에도, 유상 수리를 진행한 고객 대상 블랭킷을 증정하고, 서비스센터 방문 고객 대상 15가지 기본 항목 무상점검 서비스와 원통티슈(재고 소진 시)를 기본 제공한다.

