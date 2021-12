LG화학 잔혹사 "이제 평균 목표주가는 100만원 밑으로 추락"

[아시아경제 이선애 기자] 올해 기세등등했던 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 618,000 전일대비 10,000 등락률 -1.59% 거래량 126,608 전일가 628,000 2021.12.30 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG화학, 목표주가 78만원 하향 조정코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수[BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다 close 의 주가가 속절없이 무너지고 있는 가운데 증권사들의 평균 목표주가 역시 100만원 밑으로 추락할 것으로 전망된다.

30일 금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 현재 기준 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 618,000 전일대비 10,000 등락률 -1.59% 거래량 126,608 전일가 628,000 2021.12.30 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG화학, 목표주가 78만원 하향 조정코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수[BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다 close 의 목표주가 평균치는 110만원 수준이다. 최근 3개월래 보고서 기준이며, 추정 증권사의 숫자는 18곳이다. 7월30일 이베스트투자증권이 LG화학의 목표주가를 기존 131만원에서 93만9000원으로 하향하고, 10월26일에는 하나금융투자가 기존 115만원에서 105만원으로 하향한 후 유지하면서 LG화학의 평균 목표주가를 110만원대로 떨어트렸다.

연초 장중 105만원까지 올랐던 주가는 27일 61만6000원까지 41.3% 추락했다. 52주 최고가와 52주 최저가의 차이는 사실상 반토막 수준이다. 물적분할이 주가 추락의 이유다. LG화학이 배터리 사업부문을 분할해 LG에너지솔루션을 설립하고 기업공개(IPO)를 추진하면서 투자자들의 이탈이 가속화되고 있다. 지난 13일 청와대 국민청원 게시판에는 LG에너지솔루션의 상장을 반대하는 소액주주의 의견이 올라오기까지 했다.

LG에너지솔루션이 다음달(내년 1월) 상장을 앞둔 만큼 LG화학의 수급 불안은 계속 이어질 전망이다. 이에 이날 유안타증권은 LG화학의 목표주가를 기존 97만원에서 78만원으로 19.6% 하향 조정했다. 황규원 유안타증권 연구원은 "LG화학 목표주가 하향 조정은 석유화학 하락 사이클과 배터리 상장 후(LG에너지솔루션) 지분율 하락을 고려한 것"이라면서 "가장 보수적으로 평가해 배터리 가치 23조원, 기초소재 가치 11조원으로 감안하면 바닥권 주가는 55만원 수준이 될 수 있다"고 전했다.

내년 LG화학의 목표주가 하향 조정 봇물이 터질 것으로 보여 이제 평균 목표주가는 100만원 밑을 밑돌 것이란 시각이 지배적이다. 증권가의 목표주가 평균치와 현재가의 괴리율이 80% 육박한 만큼 간극 조정이 일어날 수밖에 없다. LG화학의 배터리 사업에 대한 미래 성장성을 보고 투자한 투자자라면 LG화학을 매도하고 LG에너지솔루션을 매수할 개연성이 높다.

익명을 요구한 한 애널리스트는 "물적분할의 리스크가 LG화학에서 여실히 증명이 된 셈"이라면서 "다만 LG에너지솔루션이 없어도 LG화학은 매력적인 기업임은 틀림없기 때문에 다들 바닥권을 예측하며 매수세는 몰릴 것으로 보인다. 그러나 주가 바닥을 예측하기는 쉽지 않고, LG에너지솔루션의 상장 전후로 수급은 흔들릴 것"이라고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr