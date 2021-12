홈플러스, 신년 '반값, 하나 더 데이' 행사…하루 빠른 31일 시작

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 새해 첫 쇼핑 축제 '반값, 하나 더 데이' 행사를 경쟁사 대비 하루 빠른 31일 개막한다고 30일 밝혔다.

홈플러스는 "오는 31일과 내년 1월1일 양일간 '반값, 하나 더 데이'를 마련해 먹거리 대표 상품과 1+1 행사 상품 등 400여종을 선보이고 온·오프라인 전 채널을 활용한 프로모션을 발빠르게 기획해 고객 장바구니를 채운다는 방침"이라고 말했다.

집밥 트렌드 영향으로 먹거리 소비가 증가함에 따라 한우 등심·삼겹살 등 주요 신선식품을 '마이홈플러스 멤버 특가'로 구성해 50% 할인가에 판다. '농협안심한우 등심(1인당 2kg 한정)'과 점포당 200㎏ 한정으로 물량을 마련한 브랜드 삼겹살·목심(국내산)을 50% 할인 판매한다. 행사카드로 한우 등심 5만원 이상 구매 고객, 브랜드 삼겹살·목심 3만원 이상 구매 고객에게 각 1만원, 5000원 상품권을 추가로 증정한다.

'배에서 바로 얼린 오징어', '동진찹쌀·유기농현미', '영암 황토 고구마', '고당도 파프리카 트리벨리' 등도 50% 할인된 '멤버 특가'로 선보인다.

'득템 찬스 1+1' 행사도 진행한다. '고산지 바나나', '서울우유 트리플 피자치즈', 'P&G 다우니 섬유유연제 향균파워플러스', '유한킴벌리 크리넥스 도톰한 순수소프트', CJ·풀무원 국산 두부 10여종, 씨리얼·냉장 떡볶이 20여종, 케첩·마요네즈 30여종, 짜장·카레 20여종, 바디로션·핸드워시 50여종, 치약·칫솔 70여종, 염모제·트리트먼트 70여종이 대상 품목이다.

생활 가전 행사도 진행한다. 간편한 요리를 돕는 '테팔 에어프라이어(EY2018KR)', 홈카페에 제격인 '필립스 그라인더 커피머신(HD7768·70)' 등을 결제 시 저렴하게 판다. '엑토 레트로 무선키보드·마우스 콤보(KMC-04)'는 50% 할인가네 내놓는다.

새해맞이 떡국 요리를 위한 '농협안심한우 국거리(목심·사태)'는 '멤버 특가'로 40% 할인해 판매한다. 'CJ 비비고 한우사골 곰탕'은 2개 이상 구매 시 50% 할인가에, '홈플러스시그니처 찰떡국떡(1.4㎏)·우리쌀떡국떡(500g)'은 기획가에 판매한다.

조도연 홈플러스 브랜드본부장은 "고객이 연말 분위기를 즐기고 건강한 새해를 맞이할 수 있도록 대규모 기획전을 준비했다"며 "합리적인 가격의 상품과 다양한 행사를 지속적으로 마련할 것"이라고 말했다.

