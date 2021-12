'요리사'로 변신한 윤석열 "아버지가 공직 그만두고 식당 하라고"

'석열이형네 밥집' 유튜브 영상 공개

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 직접 요리한 음식을 시민들에게 대접했다.

29일 윤 후보의 공식 유튜브 채널에는 12분 분량의 '석열이형네 밥집' 영상이 공개됐다. '석열이형네 밥집'은 매회 10분 분량으로, 총 12부작으로 제작된다.

영상에서 윤 후보는 카디건 복장 위에 앞치마를 두르고 시민들과 만났다. 앞서 그는 지난 9월 SBS 예능프로그램 '집사부일체'에 출연해 계란말이 등 요리 실력을 뽐낸 바 있다.

윤 후보는 "우리 식당의 목표는 돈을 많이 버는 것보다 (가게에) 와서 드시는 분 기분 좋게 건강한 음식을 대접하는 것"이라며 "내 요리는 심플하고 적은 재료 가지고 쉽게 만들어 먹는 요리"라고 했다.

또 윤 후보는 "주말에 부모님 모시고 성북동 칼국숫집 같은 맛집을 잘 다녔는데 부모님이 연세가 드시면서 다니는 것을 귀찮아하시고 힘들어하시더라"며 "그래서 일요일 같을 때 간단한 요리를 해서 부모님과 같이 밥을 먹었다. 드시고 나면 우리 아버지가 '너 나중에 공직 그만두면 식당 해라'고 했다"며 부모님과의 추억을 회상하기도 했다. 윤 후보의 부친은 윤기중 연세대 명예교수다.

이날 윤 후보는 식당의 메뉴로 시그니처 블랙 파스타, 김치볶음밥, 소고기 두부전골 3가지를 준비했다.

손님으로 온 여성들은 '셰프의 추천메뉴'인 시그니처 블랙 파스타를 주문했다. 윤 후보는 파스타 면 삶기부터 양파, 애호박, 삼겹살 등 재료를 손질하고, 파스타 소스와 면을 볶아냈다. 그는 접시에 푸짐하게 면을 담아낸 뒤 단무지로 음식을 꾸몄다.

그는 요리하는 동안 "스파게티 면을 식용유나 올리브기름을 넣고 좀 삶은 다음, 조개나 새우를 넣고 토마토나 크림소스를 넣으면 스파게티가 된다"고 했다.

이후 윤 후보가 완성된 음식을 서빙한 뒤 손님들의 반응을 지켜보는 모습을 마지막으로 영상은 끝난다. '석열이형네 밥집'의 다음 이야기는 오는 31일 공개된다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr