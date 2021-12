경찰, 尹 부인 김건희 '허위 경력 의혹' 고발인 조사

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 부인 김건희 씨의 허위 경력 의혹을 고발한 시민단체 관계자들을 불러 조사하고 있다.

서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 이날 오후 김씨를 사기와 사문서위조 및 동행사 혐의 등으로 고발한 시민단체 사립학교개혁과 비리추방을 위한 국민운동본부(사학개혁국본), 민생경제연구소 측을 불러 고발인 조사를 진행 중이다.

이들 단체는 김씨가 시간강사와 겸임교수로 강의를 한 대학들에 제출한 이력서에 20개에 달하는 허위사실을 기재했다며 지난 23일 경찰에 고발장을 냈다.

김병국 사학개혁국본 사무총장은 조사에 앞서 "김씨의 허위 경력 제시는 고의로 지속적, 반복적으로 이뤄져 중대한 범죄"라며 "학교의 업무를 방해한 것도 문제지만, 여러 지원자가 있었다면 불이익을 받게 한 점도 문제"라고 주장했다. 안진걸 민생경제연구소 소장은 "김씨와 윤 후보, 국민의힘은 사건의 가장 중요한 피해자인 학생과 학부모, 교수와 교직원, 고등교육기관에 대해서는 언급도 없다"라고 지적했다.

사학개혁국본과 민생경제연구소는 김씨의 '경력 날조' 의혹이 추가로 드러났다며 2차 고발장을 서울경찰청에 제출하기로 했다.

앞서 김씨는 이달 26일 대국민 사과 기자회견에서 대학 강사 지원서 등에서 일부 경력을 부풀리거나 부정확하게 기재한 부분을 인정하고 사과했다. 다만 김씨 측은 경력을 잘못 기재한 것은 단순한 실수나 과장에 불과한 것이라고 밝혔다.

