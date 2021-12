김재원, 김건희 대국민 사과에 '호평'...이재명엔 "애정 쇼"

"김건희 사과, 감동적인 선거운동...오히려 좋게 생각한다"

[아시아경제 김서현 기자] 김재원 국민의힘 최고위원이 윤석열 대선 후보의 아내 김건희씨의 대국민 사과에 대해 "오히려 좋게 생각한다"며 호평했다.

김 최고위원은 29일 오전 TBS '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "남편에 대한 미안함도 밝히고, 남편은 좋은 사람이니까 남편을 지지해 달라는 아주 감동적인 선거 운동을 한 것"이라며 이같이 말했다.

앞서 김씨는 지난 26일 자신의 허위 이력 의혹에 대해 공개 사과하며 "사랑하고 존경하는 남편 윤석열 앞에 제 허물이 너무나 부끄럽다"며 윤 후보를 향해 미안한 마음을 밝혔다. 이에 여권에서는 남편에게 보내는 영상 편지를 대국민 앞에서 읽었다고 공세를 이어간 바 있다.

김 최고위원은 "역대 대통령 후보자의 부인이 사과한 것도 처음 있는 일이었지만, 용서해 달라는 진심까지 보여 줬다"며 김씨가 자신의 감정을 솔직하게 표현하면서 사과했다고 언급했다. 진행자가 '선대위의 정무적 판단을 하는 분들이 남편에게 보내는 메시지 부분을 봤으면 뺐을 것 아닌가'라고 묻자 "그렇게 생각하지 않는다. 오히려 좋게 본다"라고 덧붙였다.

'남편에 대해 미안해하고, 애정을 표시하는 부분은 유권자들이 알 필요 없지 않은가'라는 질문에는 "다른 후보는 (아내가) 뒤에서 허그(포옹)하기도 하고, '자기야'하고 서로 전화도 주고받고, 야구장에서 둘이 붙어 있기도 하더라"라며 이재명 더불어민주당 대선 후보를 겨냥했다.

이에 대해 진행자가 "윤 후보도 야구장에서 그래도 된다"고 맞받아치자, 김 최고위원은 이 후보의 아내 김혜경씨 폭행설을 언급하면서 "헛소문이 도니까 무마하기 위해 마구 애정 쇼를 한 것"이라고 직격했다.

김 최고위원은 또 불법 도박으로 질타를 받은 이 후보의 장남도 거론했다. 그는 "그 정도로 사과하려면 이 후보는 이틀 정도는 사과문을 읽어야 할 것"이라고 꼬집었다. 그러면서 "이 후보의 장남은 왜 사과하지 않냐"라며 "(부자가) 몽땅 사과해야 한다"고 일침했다.

