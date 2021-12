'바이러스 막는 롯데카드?'…롯데케미칼-롯데카드, 항바이러스 소재 적용 카드 발급

29일부터 '롯데백화점 리빙 by 롤라 롯데카드' 발급

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 5,500 등락률 -2.40% 거래량 63,602 전일가 229,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다플라스틱 재활용 범위 넓힌다…롯데케미칼 소셜벤처 출범 close 이 롯데카드와 함께 유해 미생물 억제 소재인 '에버반(everban)'을 적용한 신용카드를 내놓는다.

롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 5,500 등락률 -2.40% 거래량 63,602 전일가 229,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다플라스틱 재활용 범위 넓힌다…롯데케미칼 소셜벤처 출범 close 은 29일부터 ‘롯데백화점 리빙 by 롤라 롯데카드’ 신용카드가 발급된다고 밝혔다.

고려대학교 의료원과 공동으로 연구개발 및 성능 평가를 진행한 항바이러스 플라스틱 소재 에버반은 세균, 곰팡이 및 바이러스를 모두 억제하는 기술을 포함하는 플라스틱 소재다. 위생과 안전에 대한 소비자의 관심과 일상 생활속의 각종 감염으로부터 보호해 줄 수 있는 유해미생물 억제 종합 플랫폼 기술이 적용되었다.

롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 5,500 등락률 -2.40% 거래량 63,602 전일가 229,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다플라스틱 재활용 범위 넓힌다…롯데케미칼 소셜벤처 출범 close 은 카드에서 요구되는 압출성, 접착성, 시안성 등의 기본물성을 모두 만족시키기 위해 카드 제조사와 협업을 진행하였으며, 이번 카드 적용을 계기로 인테리어 소재, 위생 및 안전에 민감한 의료장비와 접촉 빈도가 높은 도어 손잡이, 엘리베이터 필름, 데코시트 등 다양한 용도로 적용이 가능하다고 설명했다.

한편, 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 5,500 등락률 -2.40% 거래량 63,602 전일가 229,000 2021.12.29 10:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다플라스틱 재활용 범위 넓힌다…롯데케미칼 소셜벤처 출범 close 은 코로나19 이전에 웰빙 트렌드와 위생 소재에 대한 소비자 관심을 파악하여 항균 소재의 필요성을 인지하고 항균 및 항바이러스 소재 개발에 집중하였으며, 1세대 항균기술인 에버모인을 2017년, 항균 기술에 항바이러스 기능을 추가한 에버반을 2021년 개발했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr