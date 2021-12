[아시아경제 유병돈 기자] 성탄절 서울 도심 교회 앞에서 쓰러져있다가 구조된 60대 여성이 이튿날 코로나19 양성 판정과 함께 결국 숨졌다.

28일 서울 양천경찰서에 따르면 A씨는 지난 25일 오전 영등포구 여의도순복음교회 앞에서 주변 시민의 도움을 받아 119구급차를 타고 이대목동병원으로 이송됐다.

A씨는 구조 과정에서 "일주일간 아무것도 먹은 게 없다"며 자신이 기초생활수급자 신분이라고 밝힌 것으로 알려졌다.

A씨는 입원 전 받은 코로나19 검사에서 양성 판정을 받은 뒤 이튿날인 지난 26일 결국 숨졌다.

경찰은 "사인이 된 병명은 구체적으로 확인하기 어렵다"며 "시신을 인수할 가족을 찾고 있다"고 밝혔다.

