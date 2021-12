코스피 3000선 상회했지만…2조원 가까이 차익 실현한 개인투자자

양도소득세 회피 위해 매물 내놓은 개인 대주주

코스닥서도 개인투자자 1조원 넘게 차익 실현

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 코스피가 반등한 가운데 개인들은 양도소득세를 회피하기 위해 2조원 가까이 차익 실현에 나섰다. 국내 증시는 연휴에 소비가 늘어날 것이란 기대감에 상승한 것으로 풀이된다.

28일 코스피는 전일 대비 0.69%(20.69포인트) 상승한 3020.24로 거래를 마쳤다. 이날 오전 9시21분 2991.55까지 떨어지는 등 3000선을 두고 등락을 반복했지만 장 마감을 앞두고 가파르게 올랐다.

올해 말을 앞두고 소비 증가에 대한 기대감이 증시에 긍정적 영향을 미친 것으로 보인다. 새로운 코로나19 변이 바이러스 ‘오미크론’이 확산되고 있지만 마스터카드에 따르면 미국에서의 연말 쇼핑 시즌 소매 판매는 전년 대비 8.5%, 2019년 대비 10.7% 늘었다.

그럼에도 개인의 매도세는 거셌다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “이날 주식 매도에 따른 양도소득세 부과 대상자가 확정되기 때문에 개인 대주주들이 양도세 관련 매물을 쏟아낸 것으로 풀이된다”며 “다만 배당기준일에 맞춰 금융투자 중심 매수 유입도 확대됐다”고 설명했다. 실제로 금융투자에선 1조4616억원어치를 순매수했다.

이날 외국인과 기관은 각각 4432억원, 1조5214억원을 순매수했다. 개인은 1조9661억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 전기가스업의 상승폭은 4.26%로 가장 컸다. 이어 섬유의복(3.71%), 금융업(1.27%), 의약품(1.19%), 기계(1.11%) 등 순이었다. 의료정밀(-1.86%), 운수창고(-0.65%) 순으로는 하락했다.

기아를 제외한 모든 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 12,000 등락률 +5.88% 거래량 1,930,471 전일가 204,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인[Q&A] '화이자 알약' 5일간 30알 복용…12세·40kg 이상 美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close 의 상승폭은 5.88%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 1,500 등락률 +1.19% 거래량 4,066,266 전일가 126,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인채권전문가 53%"내달 물가상승 속도 둔화"전통 대형주 2022년 기상도는 close (1.19%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 651,000 전일대비 7,000 등락률 +1.09% 거래량 224,721 전일가 644,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close (1.09%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 4,000 등락률 +1.05% 거래량 529,419 전일가 380,500 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인채권전문가 53%"내달 물가상승 속도 둔화"美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close (1.05%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 632,000 전일대비 5,000 등락률 +0.80% 거래량 180,244 전일가 627,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인[재계 미래로 뛴다⑤] 모바일 접고 'AI·로봇'에 미래 걸었다美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close (0.80%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 891,000 전일대비 5,000 등락률 +0.56% 거래량 90,395 전일가 886,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인채권전문가 53%"내달 물가상승 속도 둔화"美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close (0.56%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 500 등락률 +0.44% 거래량 2,355,215 전일가 113,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인채권전문가 53%"내달 물가상승 속도 둔화"美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close (0.44%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 874,628 전일가 213,500 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close (0.23%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,300 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 17,979,194 전일가 80,200 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인내일 바로 터진다! NEW “삼성 로봇사업” 숨은 황금株내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 NHN벅스" close (0.12%) 순으로 올랐다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,500 전일대비 300 등락률 -0.35% 거래량 1,199,921 전일가 84,800 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인전통 대형주 2022년 기상도는美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close 는 0.35% 하락했다.

코스닥은 전일 대비 1.59%(16.08포인트) 상승한 1027.44로 거래를 마쳤다. 이날 1%대 상승폭을 유지했던 코스닥은 장 마감을 앞두고 오름세를 나타냈다.

코스닥에서도 개인은 차익 실현에 나섰다. 외국인과 기관은 각각 3180억원, 8245억원을 순매수했다. 반면 개인은 1조1294억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 디지털콘텐츠의 상승폭은 4.47%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(4.36%), IT 부품(3.45%), 일반전기전자(3.21%), IT S/W & SVC(3.09%) 등 순이었다. 통신서비스(-0.89%), 정보기기(-0.70%), 운송장비·부품(-0.29%), 운송(-0.23%), 건설(-0.13%) 순으로는 떨어졌다.

에이치엘비를 제외한 모든 시총 상위 10개 종목이 상승했다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 224,700 전일대비 17,800 등락률 +8.60% 거래량 1,524,990 전일가 206,900 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인내일 바로 터진다! NEW “삼성 로봇사업” 숨은 황금株美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회 close 의 상승폭은 8.60%로 가장 컸다. 이어 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 184,000 전일대비 12,000 등락률 +6.98% 거래량 2,502,822 전일가 172,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close (6.98%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 140,000 전일대비 8,900 등락률 +6.79% 거래량 1,419,041 전일가 131,100 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close (6.79%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 349,900 전일대비 19,900 등락률 +6.03% 거래량 146,293 전일가 330,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close (6.03%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 523,800 전일대비 26,800 등락률 +5.39% 거래량 428,625 전일가 497,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close (5.39%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 88,500 전일대비 3,300 등락률 +3.87% 거래량 1,904,651 전일가 85,200 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close (3.87%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 140,100 전일대비 5,100 등락률 +3.78% 거래량 482,702 전일가 135,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close (3.78%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 61,700 전일대비 700 등락률 +1.15% 거래량 847,629 전일가 61,000 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close (1.15%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 93,100 전일대비 900 등락률 +0.98% 거래량 1,303,413 전일가 92,200 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close (0.98%) 순으로 상승했다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,650 전일대비 150 등락률 -0.46% 거래량 2,123,942 전일가 32,800 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매수세에 국내 증시 반등…차익 실현하는 개인美 소비 훈풍 효과?…코스피 3000선 상회개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세 close 는 0.46% 하락했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr