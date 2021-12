글래드 호텔, 겨울 시즌 '웰캉스 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 새해를 맞아 '웰캉스(웰니스+호캉스) 패키지'를 내년 1월1일부터 2월28일까지 선보인다고 28일 밝혔다.

웰캉스 패키지는 지속 가능하고 건강한 삶과 환경을 생각하는 가치 소비를 동시에 실천할 수 있는 상품이다. 패키지 혜택으로 100% 비건인증 브이라벨(V-Lavel)을 획득한 멀티포 타입 종합 영양제 '비건타민 멀티비타민 앤 미네랄' 1박스(1개월분)를 제공한다.

서울 지역 3개의 글래드 호텔(글래드 여의도, 글래드 마포, 글래드 강남 코엑스센터)과 메종 글래드 제주에서 예약 가능하다. 지점별 선착순 10객실 한정으로 일상 속에서 제로웨이스트를 실천할 수 있는 '글래드 텀블러' 1개를 제공한다. 서울 글래드 호텔은 오후 1시까지 레이트 체크아웃 서비스를 제공한다.

글래드 호텔 관계자는 "코로나19로 지친 일상 속 면연력을 더한 건강 아이템과 함께 에너지를 충전하며 호캉스를 즐길 수 있도록 기획한 상품"이라며 "글래드 호텔의 편안한 베딩 시스템을 통한 '꿀잠'으로 면연력을 챙기고, 멀티비타민 앤 미네랄로 건강함도 챙기는 웰니스 호캉스를 경험해 보길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr