"내 테마주 절대 사지마"했지만…코스피 올해 수익률 1위 이재명 정책수혜주

일성건설, 424.56% 폭등

코스피 올해 수익률 1위 기록

[아시아경제 지연진 기자]올해 코스피 시장에서 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 5,910 전일대비 70 등락률 -1.17% 거래량 1,519,141 전일가 5,980 2021.12.28 11:52 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!미르4 흥행 질주!... “다음은 미국이다!” 게임 주 상승 예열은 끝났다! close 인 것으로 나타났다. 이재명 더불어민주당 대선후보가 최근 "절대 사지 말라"고 권유한 이 후보의 정책테마주다.

28일 한국거래소에 따르면 일성건설은 올 들어 전날까지 424.56%나 폭등하며 코스피 상승률 1위를 기록했다. 이어 한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 86,900 전일대비 3,900 등락률 +4.70% 거래량 799,544 전일가 83,000 2021.12.28 11:52 장중(20분지연) 관련기사 감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"[특징주]한전기술, 원전 관련 정책 전환 가능성에 3%대 ↑ 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close (364.99%)과 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 591,000 전일대비 43,000 등락률 -6.78% 거래량 163,493 전일가 634,000 2021.12.28 11:52 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-17일[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일12월 증권가 목표가 상향 종목보니...호실적·신사업 테마 강세 close (325.50%), 메리츠금융지주 메리츠금융지주 138040 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 176,508 전일가 40,950 2021.12.28 11:52 장중(20분지연) 관련기사 하반기 주식부자...김범수·서경배 힘 빠진 사이 조정호 약진메리츠증권, 메리츠캐피탈 주식 2000억 추가취득…지분율 100%[특징주]메리츠금융지주, 500억 자사주 취득 영향...7%대 급등 close (317.43%), 이스타코 이스타코 015020 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 50 등락률 -1.79% 거래량 150,836 전일가 2,800 2021.12.28 11:52 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장고점에서 대량 매도하는 대선 테마주…소액 투자자 손실 우려“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (313.56%) 등의 순이었다.

일성건설은 이 후보가 장기공공주택 정책을 공약으로 내세우며 수혜주로 주목받은 후 올해 4월부터 가파른 오름세를 보였다. 연초 1000원을 소폭 웃돌던 주가는 이 후보가 여당의 대선주자로 확정된 직후인 지난 10월13일 7980원까지 치솟았다. 이후에는 최근까지 약세를 이어가고 있다.

부동산 분양사업을 하는 이스타코도 이 후보의 장기공공주택 공약 수혜주로 꼽히며 연초 600원대에서 지난 6월 7550원까지 뛴 바 있다. 하지만 이스타코 주가가 상승세를 보이자 대주주가 지분을 처분하며 최근 3500원대에서 거래중이다.

코스닥 시장에서도 이 후보의 관련주로 거론됐던 코이즈 코이즈 121850 | 코스닥 증권정보 현재가 6,380 전일대비 390 등락률 -5.76% 거래량 7,456,099 전일가 6,770 2021.12.28 11:52 장중(20분지연) 관련기사 “코이즈” 추천주 6上, 또 일냈다! 후속株 바로 갑니다!“코이즈” 추천주 6上, 또 일냈다! 후속株 또 갑니다!사두면 알아서 올라갑니다. 지금 바로 매수하세요! 선착순 마감 close (381.85%)가 수익률 11위를 기록하며 정치테마주 중 가장 많이 올랐다. 이는 윤석열 국민의힘 대선후보의 대표적인 테마주로 꼽혔던 NE능률 NE능률 053290 | 코스닥 증권정보 현재가 11,500 전일대비 50 등락률 -0.43% 거래량 72,187 전일가 11,550 2021.12.28 11:52 장중(20분지연) 관련기사 대선 테마株를 조심하세요‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판! close (305.98%)을 웃도는 수익률이다. 코이스는 조재형 대표가 이 후보와 중앙대학교 동문이라는 이유로 ‘이재명 테마주’로 언급되며 지난해 말 1300원에 머물던 주가가 올해 3월19일 장중 7500원까지 폭등했다. 코스피에서도 윤 후보 관련주로 분류된 덕성 덕성 004830 | 코스피 증권정보 현재가 14,850 전일대비 50 등락률 -0.34% 거래량 122,061 전일가 14,900 2021.12.28 11:50 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정감사합니다 하락장에도 8천 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株"대선 테마株를 조심하세요 close (89.81%)과 웅진 웅진 016880 | 코스피 증권정보 현재가 1,710 전일대비 10 등락률 -0.58% 거래량 145,390 전일가 1,720 2021.12.28 11:51 장중(20분지연) 관련기사 반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!“백신여권 국내 기술 인정”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는? close (58.53%)등은 올초 급등한 상승폭을 최근 반납했다.

앞서 이 후보는 지난 25일 경제전문 유튜브 채널 ‘삼프로TV’와 인터뷰에서 자신의 테마주를 거론하며 "절대 사지 마라. 나와 아무 관계가 없다"고 당부했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr