[아시아경제 부애리 기자] 넷마블이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영위원회를 신설했다고 28일 밝혔다.

ESG 위원회는 ESG 정책과 주요 사항 심의·의결 기구로 ESG 경영의 컨트롤타워 역할을 수행한다.

위원장은 권영식 넷마블 대표가 맡는다. 위원회에는 도기욱 전무, 김성철 상무 등도 포함됐다. 위원회 산하에 ESG 실무전담조직인 ESG 경영실을 둔다.

ESG 경영실은 사내 ESG 유관부서들에 더해 학계와 기업, NGO 등 외부 자문단과 함께 위원회를 지원할 예정이다.

넷마블은 ESG 경영방향성과 구체적 활동 지표를 담은 첫 번째 '지속가능경영보고서'를 내년 1분기 내 발간한다는 계획이다.

