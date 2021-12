조선대, 광양시와 함께하는 공학스쿨 프로그램 '성료'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 SW중심대학사업단은 '2021 광양시와 조선대학교가 함께하는 공학스쿨'과정을 성황리에 마무리했다고 28일 밝혔다.

이번 공학스쿨은 조선대학교와 광양시의 업무 협약체결에 따른 상호 협력 사업으로 고교-대학이 연계·협력해 4차 산업혁명 대비 AI·SW 창의융합 인재육성과 다양한 미래 진로탐색을 목표로 진행됐다.

SW중심대학사업단 소속 조영주 교수가 2017년부터 5년째 꾸준히 진행하고 있는 공학스쿨은 올해 광양고, 광영고, 광양중마고, 광양제철고, 광양백운고 등 5개 고등학교가 지난 8월부터 11월까지 참여했다.

공학스쿨 과정에는 ▲인공지능 ▲소프트웨어 ▲로봇 코딩 ▲챗봇 등 다양한 주제의 수업이 진행됐다. 프로그램은 각 학교별 총 10차시로 진행됐다.

공학스쿨 프로그램은 광양시청 교육 청소년과 함께 2017년 광양권 내 고등학교 6개교 60명의 학생 참여를 시작으로 2018년 5개교 학생 131명, 2019년 4개교 학생 83명, 2020년 4개교 학생 84명, 2021년 5개교 학생 84명 등 올해까지 총 442명이 수료했다.

프로그램에 참여한 한 학생은 "AI·SW 분야를 즐겁게 배울 수 있는 유익한 활동들이 많아서 좋았다"며 "학교에서 배우고 싶었지만 기회가 생기질 않아 답답했는데 공학스쿨 프로그램을 통해 해소되어 너무 좋았다"고 말했다.

또 다른 학생은 "교수님께서 매 수업시간마다 '사람들을 위한 소프트웨어를 만들어주길 바란다'고 강조해 주신만큼 따뜻하고 건강한 코딩을 만들어 보고 싶어졌다"며 "선한 영향력을 주는 사람이 되고 싶고 진로선택에도 큰 도움이 되었다"고 소감을 전했다.

조영주 담당교수는 "올해는 교육과정을 AI와 소프트웨어분야, Robot Coding, Chatbot 등 AI(인공지능) 분야로 확대해 학생들의 참신하고 다양한 아이디어가 돋보였던 시간이었다"고 프로그램 진행 소감을 전했다.

광양시청 관계자는 "매년 공학스쿨에 참여한 학생들과 교사, 학부모의 만족도가 높아 의미 있는 수업이었다"고 말했다. 이어 "올해도 코로나19로 힘든 상황에 늘 최선을 다해 학생들을 지도해 주신 조영주 교수님과 조선대학교 SW중심대학사업단 교수님들께 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

한편 조선대학교 SW중심대학사업단 담당교수인 조영주 교수는 2021 광주·전남 등 지역의 SW교육 발전에 기여한 공로를 크게 인정받아 '제22회 소프트웨어 산업인의 날' 행사에서 소프트웨어산업 발전 유공 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상하는 영예를 안았다.

