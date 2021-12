[클릭 e종목] “오리온, 녹록치 않을 중국 시장”

중국 최대 명절 춘절, 오리온의 올 4분기 매출에 긍정적 영향

하나금융투자 "오리온 목표주가 17만원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 105,000 2021.12.28 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 CU, 오리온과 손잡고 '친환경 패키지' PB 스낵 출시연일 연중 최저치 경신 중인 오리온, 반등 언제쯤[클릭 e종목] “오리온, 영업실적 우상향 확인” close 의 올해 4분기 실적은 상승세를 이어갈 것으로 전망된다. 다만 내년엔 중국 시장에서 부진을 겪을 것이라는 게 하나금융투자의 관측이다.

28일 하나금융투자는 오리온의 올 4분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 6411억원, 영업이익을 같은 기간 27.4% 늘어난 1084억원으로 추정했다. 이는 각각의 컨센서스 대비 0.28%, 3.3% 하회하는 수준이다.

중국 최대 명절 춘절이 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다. 이달에 내년 춘절 물량이 집중될 것으로 예상되는 등 하나금융투자는 오리온의 중국 법인 올 4분기 매출이 전년 동기 대비 10.1% 증가할 것이라고 추정했다. 아울러 초코파이 단가 인상도 실적 호조로 이어질 것으로 점쳐진다.

이외 법인의 성장세도 관측된다. 닥터유 등 신제품 판매가 호조를 띠는 등 국내 법인의 올 4분기 매출은 전년 동기 대비 5% 성장할 것으로 예상된다. 베트남 및 러시아 법인의 올 4분기 매출도 각각 전년 동기 대비 17%, 40% 늘어날 것으로 보인다.

심은주 하나금융투자 연구원은 “베트남은 지역봉쇄 조치가 완화되면서 생산 및 유통이 빠르게 회복되는 것으로 파악된다”며 “러시아는 제품 판매군 확대가 주효했다”고 설명했다.

다만 내년 중국 시장은 녹록치 않을 것으로 예상된다. 올 1분기 실적이 높아 역기저효과가 우려되며 중국 내수 소비도 부진한 상황이다. 다만 제한적이었지만 일부 제품의 판가 인상으로 내년 중국 매출은 올해 대비 1.4% 증가할 것으로 추정된다.

이에 하나금융투자는 오리온의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 17만원을 유지했다. 전일 종가는 10만4000원이다.

