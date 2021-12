'대장동' 찾아간 윤석열, 이재명 저격…"부동산 부패 무너뜨려야"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 대장동 현장을 방문해 이재명 더불어민주당 대선후보를 저격했다.

윤 후보는 27일 오후 경기 성남 대장동을 찾아 "이번 대통령 선거는 부동산 심판 선거"라며 "민주당 정권의 부동산 무능과 부동산 부패라는 두 개의 탑을 완전히 무너뜨려야 한다"고 밝혔다.

윤 후보는 "대장동 게이트를 설계하고, 기획하고, 지시하여 추진한 몸통. 이 부패 사슬의 최종 결재권자. 게이트 그림 완성에 절대로 없어선 안 될 퍼즐. 바로 이 후보"라며 "시키는대로, 명령을 따른 힘없는 사람들에게 책임을 떠넘기고 죄를 덮어씌우고 있다"고 지적했다.

이어 윤 후보는 "정권을 교체하지 못하면 대한민국 국토 전체가 대장동 게이트로 뒤덮인다"며 "이미 '이재명 시장의 성남시', '이재명 지사의 경기도'는 대장동 게이트의 거대한 투전판으로 전락했다. 백현동, 위례신도시, 판교 알파돔, 평택 현덕지구까지, 납득할 수 없는 부동산 개발비리 의혹으로 가득 차 있다"고 얘기했다.

그러면서 그는 국민들이 심판해줄 것을 호소했다. 윤 후보는 "상처 입은 국민들께 민주당 정권은 불법적인 특혜와 검은 특권으로 범벅이 된 대장동 게이트로 더 큰 비수를 꽂았다"며 "투표로 준엄히 심판해야 한다"고 설명했다.

진실 규명의 해법은 '특검 뿐'이라는 입장도 재차 강조했다. 윤 후보는 "권력이 아닌 국민의 뜻을 따르는 특검만이 부패 카르텔의 민낯을 밝혀낼 수 있다"며 "이렇게 진실을 덮을 수 있을 것이라고 생각한다면 심각한 오산이다. 피하면 피할수록, 그 책임과 죗값만 무거워질 뿐"이라고 했다.

이어 그는 이 후보를 향해 "말 뿐인 특검수용, 더 이상 통하지 않는다. 이제 행동으로 보여달라"며 "정말 특검을 수용하겠다면, 당장 송영길 민주당 대표에게 특검법 처리를 지시하라"고 말했다.

