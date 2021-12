조원진 "박근혜 몸 상태 알려지면 尹에 직격탄"

"안철수 사면·복권 주장했는데…尹, 우파 후보로서 맞지 않는 행보"

[아시아경제 김서현 기자] 친박(친박근혜)계 핵심인 조원진 우리공화당 대선후보가 "박근혜 전 대통령이 침묵하면 제일 고통스러운 게 윤석열 (국민의힘 대선후보)"라고 밝혔다.

조 후보는 27일 오전 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "박 전 대통령의 몸 상태가 정확하게 알려지지 않았지만 (추후) 알릴 필요가 있다. 누군가가 이 상태까지 어떻게 갔냐(고 묻는) 이런 상황이 올 수 있는 거고, 그렇게 되면 윤석열 후보에게 직격탄"이라며 이같이 말했다.

이어 "물론 대통령 뜻이겠지마는 (이번 대선과 관련해) 침묵할 가능성이 높다고 본다"며 "지금 여야를 떠나서 본인이 이런저런 이야기를 하신다는 자체가 뭐 건강상태가 안 좋은 상태에서 그렇지 않으냐"고 덧붙였다.

그러면서 "박 전 대통령에 대한 병명이 밝혀질 경우 윤 후보에게 책임이 있다"며 "우선 45년 구형을 때렸다. 또 형 집행정지를 2번 거부했다. 그때도 대통령의 몸 상태는 굉장히 안 좋은 상태였다"고 주장했다. 또 "결국 지금 몸 상태가 이렇게 될 상황의 원인도 윤 후보가 (검찰총장 때) 형 집행정지 2번을 거부한 데서 따른 것이라고 볼 수 있다"고 했다.

조 후보는 또 "윤석열 국민의힘 후보는 박근혜 전 대통령 사면 얘기를 왜 당당하게 하지 못했나. 소위 우파 후보로서 맞지 않다"며 "안철수 국민의당 후보는 (박 전 대통령을) 사면복권 해 달라고 했는데, 윤 후보는 집권하면 사면하겠다고 하지 않았나"고 지적했다.

박 전 대통령의 건강 상태와 관련해선 "되게 안 좋은 상태라고 본다"며 "(사면심사위원회) 심사위원 전체가 건강 관련해서 (박 전 대통령의) 사면에 대해서 이의가 없었다"고 그 이유를 설명했다. 그러면서 "(박 전 대통령이) 성모병원에서 삼성병원으로 병원을 옮길 때 이게 뭔가 좀 이상하다, 그때 분위기로 이재명 후보가 대통령 사면을 요구할 가능성이 있다, 이런 정보가 되게 많았다"고 언급했다.

또 사면 결정에 대해선 "늦었지만 결정에 대해서는 환영하는 입장"이라면서도 "지난 1월 이낙연 당시 총리가 요청할 때 그때가 (시기적으로 더) 맞았다고 본다"고 밝혔다.

