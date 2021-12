여야, 원내대표 특검·임시회 합의 불발…"협상 내일 이어가기로"

[아시아경제 나주석 기자] 여야 원내대표는 27일 대장동 의혹 특검법 등 현안을 논의했지만, 합의점을 찾지 못했다. 여야 원내대표는 내일 다시 만나 협상을 이어가기로 했다.

여야 원내대표는 이날 국회에서 만나 특검과 임시국회 의사일정 등을 논의했다.

회동 후 윤호중 더불어민주당 원내대표는 "이번 임시국회에서 거리두기 강화 등 코로나19 대책을 위해 소상공인 지원 관련 제도 지원이 필요하다"며 "소상공인 지원을 위한 코로나 대비 3법 소상공인 지원법과 선지원을 가능하게 하는 법안을 처리해야 한다고 말씀드렸다"고 소개했다.

이외에도 "여야 대선후보들이 밝힌 공공기관 노동이사제, 공무원 교원의 타임오프제 도입, 교통약자 보호를 위한 법률 등을 처리하자고 제안했다"고 전했다.

관련 논의는 내일 협상을 이어가기로 했다.

여야는 대장동 개발 의혹과 관련해 특검 역시 논의했지만, 평행선을 이어갔다. 여당은 이미 제도가 갖춰진 상설특검을 통해 특검을 하자는 입장이지만, 야당은 별도의 특검법을 논의해야 한다는 입장이다. 김기현 국민의힘 원내대표는 "(여당이) 상설특검 방안을 제시해 고위공직자범죄수사처 불법사찰 관련 법사위에서 이 문제에 대한 경위도 밝혀야 된다는 입장을 밝혔다"며 "합의가 안 되고 있어 추가적인 논의를 하고 있다"고 말했다.

이외에도 미디어 특위가 이달 말일까지 활동 시한인 만큼 여야는 본회의를 열어 활동 시한을 연장하는 방안 등도 논의키로 했다. 김 원내대표는 "특위 연장 등은 추가적으로 논의할 예정"이라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr