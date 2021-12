현대제철, '웹어워드 코리아 2021' 통합대상 수상

디지털 통합보고서 혁신 인정받아

향후 지속적인 차별화 추진

[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,950 전일대비 650 등락률 -1.53% 거래량 343,222 전일가 42,600 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 협력사와 함께 친환경 경영 나선다[단독] 현대제철·동국제강·대한제강, 철근 증설 일제히 검토현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 close 은 27일 '웹어워드 코리아 2021'에서 ‘ 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,950 전일대비 650 등락률 -1.53% 거래량 343,222 전일가 42,600 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 협력사와 함께 친환경 경영 나선다[단독] 현대제철·동국제강·대한제강, 철근 증설 일제히 검토현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 close 통합보고서('Beyond Steel)'이 PC웹 고객서비스 부문 통합대상과 모바일웹 서비스부문 공공서비스 대상을 수상했다고 밝혔다.

'웹어워드 코리아'는 한국인터넷전문가협회(KIPEA)가 주최하고, 과학기술정보통신부 산하 한국인터넷진흥원이 후원하는 대한민국 웹 이노베이션대상 시상식이다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,950 전일대비 650 등락률 -1.53% 거래량 343,222 전일가 42,600 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 협력사와 함께 친환경 경영 나선다[단독] 현대제철·동국제강·대한제강, 철근 증설 일제히 검토현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 close 은 이번 수상에 대해 PC와 모바일 분야 동시 수상이라는 점에서 더욱 의미가 있다고 설명했다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,950 전일대비 650 등락률 -1.53% 거래량 343,222 전일가 42,600 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 협력사와 함께 친환경 경영 나선다[단독] 현대제철·동국제강·대한제강, 철근 증설 일제히 검토현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 close 에 따르면 디지털 통합보고서 '비욘드 스틸(Beyond Steel)'은 독자를 위해 가독성을 높이고 차별화에 중점을 둔 이해관계자 중심의 웹사이트 구축과 운영으로 우수성을 인정받았다.

올해 처음으로 웹기반 형태로 제작한 '비욘드 스틸'은 기기에 따라 웹페이지의 크기가 자동적으로 조정되는 '반응형 웹'으로 구현됐다. 모든 디지털기기(컴퓨터, 휴대전화, 태블릿 등)에서 편리하게 접속할 수 있어 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 41,950 전일대비 650 등락률 -1.53% 거래량 343,222 전일가 42,600 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 협력사와 함께 친환경 경영 나선다[단독] 현대제철·동국제강·대한제강, 철근 증설 일제히 검토현대제철, 소 배설물로 고로 연료 만든다 close 의 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 비롯한 여러 가지 현황을 손쉽게 확인할 수 있는 것이 특징이다.

또 사용자가 웹리포트를 통해 통합보고서 전체 자료와 ESG의 각 분야별 자료를 다운로드할 수 있으며 모든 정량화 데이터의 분야별·연도별 열람이 가능하도록 해 보고서의 가독성을 크게 높였다.

한편 웹어워드 코리아는 국내 대표 인터넷 전문가 4000여명으로 구성된 웹어워드 평가위원단이 비주얼 디자인, UI디자인, 기술, 콘텐츠, 마케팅 등의 측면에서 가장 혁신적이고 우수한 서비스들을 시상하는 행사다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr