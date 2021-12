이수정 "김건희, 사과문 직접 작성…대필했다면 유산 얘기했겠나"

"사과문에는 감성 들어갈 수밖에 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 이수정 국민의힘 선거대책위원회 공동선대위원장은 윤석열 대선 후보의 배우자 김건희씨가 허위 이력 기재 의혹을 인정하고 사과한 배경에 대해 27일 "김 씨 본인 스스로 용서를 구하겠다는 결정을 했던 것으로 보인다"고 말했다.

이 위원장은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "자신의 잘못은 결국 본인이 사과해야 하는데 깊이 뉘우치고 뭐가 어떻게 잘못됐다고 얘기해야 용서받을 기회가 생기는 것이다. 그거(사과)를 누구도 대신할 수는 없다"며 이같이 말했다.

그는 "언론에서 계속 문제를 삼다보니 (김 씨) 본인도 스스로 언론에서 제기한 문제들에 대한 사실관계를 다 확인했던 것 같다"며 "저도 곰곰이 생각해 봤는데 제가 2010년에 낸 이력서의 내용을 정확히 기억 못 하겠더라. 그래서 그런 부분에 대해 아마 본인이 다 확인한 것 같다"고 주장했다.

'사과문을 김 씨 본인이 직접 작성한 것 맞냐'는 진행자의 질문에 이 위원장은 "본인이 직접 작성한 걸로 보인다. 왜냐하면 선대위에서 '내가 준비했다'고 한 사람이 현재 없다"고 답했다.

김 씨가 유산 경험 등을 털어놓은 데 대해선 "여자에게 있어 유산이라는 건 굉장히 프라이버시 한 얘기"라며 "누가 대필을 했다면 이런 얘기를 쓸 리가 없다"고 말했다.

또 이 위원장은 김 씨의 사과문 내용이 감성적이라는 일각의 비판에 대해 "그렇게 비판할 수도 있다"며 "되게 감성적이고, 어떻게 통곡을 안 하는지가 의문이 들 정도로 눈물이 쏟아질 만한 대목이 많았던 걸로 보인다"고 말했다.

이어 "당사자 입장에서 상상해보면 (의혹은) 사실 결혼 전 이야기다 보니 남편도 정확히 알고 있었을까 싶다"며 "만약에 이런 종류의 허위나 왜곡이 있었다면 저희 남편 같으면 당장 저한테 화낼 것 같다. 사과의 대상이 물론 국민이기도 하지만 남편일 수밖에 없는 거 아닌가"라고 반문했다.

아울러 그는 "공적인 문서도 아니고, 몇 날 몇 시에 무엇을 잘못 썼다고 하면 이게 과연 사과문이 되겠느냐"며 "사과문에는 감성이 들어갈 수밖에 없다. 법정에서 수많은 피고인들이 작성한 사과문을 봤는데, 사실은 얼마만큼 형식적인 사과냐 아니면 진정성이 있느냐 여부를 판단한다"고 설명했다.

앞서 김 씨는 전날(26일) 오후 서울 여의도 당사에서 기자회견을 열어 "일과 학업을 함께 하는 과정에서 제 잘못이 있었다"고 사과했다.

그는 허위 경력 기재 논란과 관련해 "잘 보이려 경력을 부풀리고, 잘못 적은 것도 있었다. 그러지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었다"며 "모든 것이 저의 잘못이고 불찰이다. 부디 용서해달라"고 말했다.

이어 "앞으로 남은 선거기간 동안 조용히 반성하고 성찰하는 시간을 갖겠다"며 "남편이 대통령이 되는 경우에도 아내 역할에만 충실하겠다. 부디 노여움을 거둬달라"고 호소했다.

