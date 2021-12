[아시아경제 이선애 기자] 수성이노베이션은 플러스와 54억원 규모의 단일판매 공급계약 체결했다고 27일 공시했다. 이는 지난해 개별 기준 매출액의 26.15% 규모다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr