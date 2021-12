文대통령 "인재는 기업의 가장 확실한 투자처" (종합)

靑, 청년희망온 참여기업 대표 초청 오찬 간담회…"삼성은 '인재 제일', 최고의 삼성인 배출"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 27일 청와대에서 열린 '청년희망온' 참여기업 대표 초청 오찬 간담회에서 "인재는 기업의 가장 확실한 투자처"라고 밝혔다.

문 대통령은 "삼성은 ‘인재 제일’이라는 창업주의 뜻을 이어 최고의 능력을 갖춘 ‘삼성인’을 배출해 왔고, 현대자동차는 ‘H모빌리티클래스’ 같은 교육 기회를 마련해 글로벌 인재 양성에 최선을 다했다"면서 이렇게 말했다.

이날 간담회는 청년희망온에 참여한 기업들에 감사의 인사를 전하고자 마련됐다. 이재용 삼성전자 부회장, 정의선 현대자동차 그룹 회장, 최태원 SK주식회사 대표이사 회장, 구광모 ㈜LG 대표이사 회장, 최정우 포스코 그룹 회장, 구현모 KT 대표이사 등이 참여했다.

문 대통령은 코로나19로 어려움을 겪는 상황에서도 청년 일자리 창출을 위해 노력한 기업들에게 감사의 인사를 전했다.

문 대통령은 "오늘 청년희망온 프로젝트에 참여해 주신 6대 기업 대표님들을 한자리에 모셨다. 6대 기업은 앞으로 3년간 청년일자리 18만여 개를 창출하고, 교육훈련과 창업을 지원하겠다는 약속을 해 주셨다"고 설명했다.

문 대통령은 "청년희망온은 청년과 기업이 함께 사는 상생의 전략이다. 기업은 필요한 우수 인재를 확보하고, 청년은 기업과 함께 꿈을 펼칠 수 있는 기회가 넓어지게 됐다"면서 기업인에게 감사의 뜻을 나타냈다.

문 대통령은 "인공지능을 비롯한 빠른 디지털 전환으로 인해 소프트웨어 전문인력에 대한 수요가 더욱 빠르게 늘고 있다. 탄소중립을 위한 기술 발전을 위해서도 더 많은 전문인력이 필요하다. 사회경제의 변화가 인력의 수요를 빠르게 변화시키고 있다"고 설명했다.

특히 문 대통령은 "우리 청년들은 어려서부터 디지털문화에 익숙하고, 세계 어느 누구보다도 디지털을 잘 활용하는 세대"라면서 "정부와 기업이 길을 잘 열어 주고 기회를 만들어 주기만 한다면 세계 경제의 변화를 선도적으로 이끌어 나갈 글로벌 인재로 발전해 나갈 수가 있다"고 강조했다.

문 대통령은 "좋은 일자리를 창출하는 것은 기본적으로 기업의 몫이고, 정부는 최대한 지원할 뿐"이라며 "기업이 필요로 하는 디지털 전문인력 양성과 기술창업의 활성화를 위해 민관이 다각도로 협업해 나가기를 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 전문인력 양성을 위해 노력한 기업의 역할을 설명했다. 문 대통령은 "대표적으로 2018년 12월 시작된 ‘삼성 청년 소프트웨어 아카데미(SSAFY)’는 지금까지 2785명이 수료하여 그중 2091명, 수료자의 75%가 삼성전자, 카카오, 네이버 등 597개 기업에 취업하는 성과가 있었다"고 말했다.

문 대통령은 "최근 SK는 청년희망온 협약 이후에 기존 발표에 대해 앞으로 3년간 5000개의 일자리를 추가로 창출하겠다는 계획을 발표했다"면서 "KT는 얼마 전 인공지능 기술 교육 ‘에이블 스쿨’을 개강한 데 이어 내년부터 9개월 과정 200명을 대상으로 코딩 역량 개발 프로그램을 운영할 계획"이라고 전했다.

문 대통령은 "포스코의 ‘체인지업 그라운드’에는 스타트업 71개사 입주를 했고, 다음 달부터 인공지능과 빅데이터 아카데미도 개강할 계획"이라며 "LG는 차세대 디스플레이 등 전문인력을 육성하기 위해 대학 학과 신설에 박차를 가하면서 LG사이언스파크 내 오픈랩에서 많은 스타트업을 양성하고 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "청년희망온을 계기로 더 많은 청년들이 기업의 선진적 교육훈련을 경험하고, 구직과 창업 지원 기회를 얻기 바란다"면서 "(정부도) ‘K-디지털 트레이닝’ 같은 사업을 통해 청년의 구직과 기업의 구인을 촉진해 나가겠다"고 다짐했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr