“와인 예약 구매하세요”…이마트24, 푸나무쇼비뇽블랑 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 27일부터 모바일 애플리케이션(앱) 예약 구매를 통해 와인 푸나무쇼비뇽블랑을 30% 이상 할인 판매한다고 밝혔다.

푸나무쇼비뇽블랑은 뉴질랜드 말보로 산지의 쇼비뇽블랑 품종으로 제조한 화이트와인으로 상큼한 열대 과일향이 특징이다. 이마트24 앱 예약 구매를 통해 상품을 구매하고 지정한 매장과 일자에 상품을 수령할 수 있다.

예약 구매의 경우 해당 가맹점 매출로 등록되면서 상품을 수령하기 위해 방문하는 이마트24 매장에서의 추가 구매를 기대할 수 있다. 실제 지난해 12월 화이트와인 연관 구매 상품을 분석한 결과 1위 레드와인, 2위 수입맥주, 3위 쿠키·스낵, 4위 치즈, 5위 음료로 나타났다. 화이트와인을 구매하면서 파티에 필요한 추가 주류와 안주류 등을 구매한 것으로 분석된다.

이마트24 관계자는 “지난 2월 재고가 남아있는 매장을 찾아 헤매게 했던 푸나무 쇼비뇽블랑을 연말 홈파티를 겨냥해 예약 판매하게 됐다”며 “상품 수령을 위해 매장을 방문한 고객의 추가 구매로 이어질 수 있는 모바일 앱 판매를 강화하는 등 온·오프라인 고객 잡기에 힘을 쏟을 계획”이라고 말했다.

