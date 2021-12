尹 "토론하면 싸움 밖에 안 나온다"…與 "검증 무섭나"

윤 후보 "정책, 국민 스스로 판단하는 게 좋아"

[아시아경제 장세희 기자]윤석열 국민의힘 대선후보는 "토론하면 서로 공격과 방어를 하게 되고 자기 생각을 제대로 설명하기 어렵다"며 "결국 싸움 밖에 안 나온다"고 말했다.

윤 후보는 25일 경제 전문 유튜브 채널 '삼프로 TV'에서 진행자들이 '이 후보와 경제정책에 대해 자유로운 분위기에서 토론할 시간을 주시면 그런 자리를 마련해보겠다'고 말하자 이같이 답변했다.

윤 후보는 "국민의힘 경선 때 16번이나 했지만, 토론을 누가 많이 봤느냐"고 밝혔다.

특히 토론의 경우 "준비도 저쪽이 뭘 해서 올까, 뭐로 공방하나?"라며 "국민 입장에서 봤을 때 정부의 최고 의사결정권자를 뽑기 위해 그 사람의 사고방식을 검증해 나가는데 정책 토론을 많이 하는 게 별로 도움이 안 되는 것 같다"고 덧붙였습니다.

그러면서 "자기 생각을 얘기하고 그것을 시청자나 전문가들이 보고 스스로 판단하는 게 제일 좋을 것 같다"며 "그런 기회가 많아야 한다"고 강조했다.

강선우 더불어민주당 선대위 대변인은 자신의 사회적관계망서비스(SNS)에 "싸움을 핑계로 토론 회피의 명분으로 삼았으나, 결국 윤 후보는 자질 검증, 도덕성 검증, 정책 검증이 무섭다고 자인한 것"이라며 "국민의힘 경선 주자들에 대한 예의도 저버린 망언"이라고 비판했다.

남영희 대변인도 SNS에 "최근 잇따른 실언을 막고자 국민의힘 선대위가 고심 끝에 내놓은 방안인가"라며 "현명한 국민 여러분께서는 대한민국의 미래를 담당할 사람이 누구인지, 대선 후보 각각의 정책과 능력, 비전과 가치를 검증하고 싶어한다"고 지적했다.

