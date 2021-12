"감기 증상 환자 절반은 코로나 가능성…생명 구하려면 검사 받아야" 英 연구 결과

영국 연구진 "감기 증상 있을 경우 즉시 코로나19 검사해야"

[아시아경제 윤슬기 기자] 콧물·두통 등 일반적인 감기 증상을 가진 환자의 절반은 코로나19에 감염됐을 가능성이 크다는 연구결과가 나왔다.

23일(현지시간) BBC 방송과 일간 더타임스는 킹스칼리지 런던(KCL)과 함께 코로나19를 추적해온 조 코비드(Zoe COVID) 연구팀의 분석 결과를 소개했다.

현재 영국에서는 하루 코로나19 확진자가 14만4천명에 달하는 등 오미크론 변이가 빠르게 확산하고 있다. 대부분의 확진자는 가벼운 증상을 보이며 일부는 아예 증상이 없는 것으로 알려졌다.

연구를 이끈 팀 스펙터 교수는 감기 증상이 나타나면 바로 코로나19 검사를 받는 게 좋다고 말했다. 그는 "유증상 확진자가 지난주 폭발적으로 증가했다. 대부분 오미크론 양성 환자는 목 통증과 콧물, 두통으로 시작되는 일반 감기와 같은 증상을 느낄 것"며 "코로나19의 주요 증상이 더는 반복적인 기침과 고열, 후각·미각 상실 등이 아니라는 것을 명백히 보여준다"고 설명했다.

그러면서 "오미크론 양성 환자는 일반 감기처럼 느낄 수 있다"며 "생명을 구하려면 이런 대중 메시지를 시급히 바꿔야 한다"고 덧붙였다.

조 코비드 데이터에 따르면 최근 감염 재생산지수(R)는 1.2 정도로 나타나고 있다. 감염자 1명이 평균 1.2명의 다른 사람에게 바이러스를 전파한다는 의미다.

스펙터 교수는 "감염성 질병 간이검사가 증상이 없으면서도 바이러스를 전파할 수 있는 무증상 감염자를 찾아내는 데 도움이 된다"며 "크리스마스에 친구와 가족을 만나기 전에 빨리 코로나19 검사를 받으라"고 조언했다.

한편 영국 보건당국은 2~3일마다 코로나19 확진자가 배로 증가하면서 국민보건서비스(NHS)에 부담이 커질 수 있다고 우려하고 있다.

초기 연구에서 오미크론 변이는 델타 등 이전 변이들보다 가벼운 증상을 유발하고 중증 등으로 인한 입원율도 낮은 것으로 나타났다. 하지만 높은 전염성을 감안할 때, 신규 확진자의 급격한 증가로 입원이 필요한 환자도 빠르게 늘어나 의료체계를 압박할 수 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr