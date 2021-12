[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

12월 24일 자(승진 4~5급)

◆ 4급

△정책기획관 손정호

△북구 흥해읍 장종용

◆ 5급

△행정안전국 문화예술과 신대섭

△일자리경제실 재정관리과 최정훈

△남구보건소 건강관리과 이재숙

△북구보건소 보건정책과 이분남

