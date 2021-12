[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 24일 10개 지방자치단체가 추진하는 24개 남북교류 협력사업에 대해 사전승인했다고 밝혔다.

사전승인제도는 지자체가 북측과 교류 합의서를 체결하기 전이라도 일정한 요건을 갖추면 통일부로부터 사전에 승인받을수 있게 하는 것이다.

고양시는 남북간 화훼교류 및 통일음악회를, 파주시와 김제시, 청송군은 지역 특산물을 활용한 농업협력(파주 장단콩, 김제 씨감자 청송 사과) 및 문화교류 사업을 구상 중이다.

분야별로는 농축산·산림 등 개발협력사업이 12개로 가장 비중이 컸다. 또 종교·체육교류 및 공동학술연구 등 사회문화협력사업 8개, 전염병 공동방역 등 보건의료협력사업 4개 순이다.

