코로나19 예방 위해 ‘쓰리 GO’ 합시다



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 지역 자율방재단은 방재단원 10여 명이 참석해 지난 23일 왕후시장 장날을 맞아 11시부터 13시까지 군민들에게 코로나19 예방 캠페인을 벌였다.

왕후 시장과 하나로마트 로터리 앞에서 손씻GO, 마스크 쓰GO, 백신 맞GO라는 구호를 외치며 군민들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 캠페인에 참여해 줄 것을 독려했다.

김창숙 지역 자율방재단장은 “우리의 작은 코로나19 방역 캠페인이 우리 지역 코로나19 확산 방지에 도움이 됐으면 좋겠다”며 “앞으로도 청정하고 안전한 합천을 만들기 위해 합천군 지역 자율방재단이 앞장서 나가겠다”고 말했다.

