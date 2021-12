이재명 “임기 내 징집병 15만명으로 줄여 선택적 모병제 도입”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 대통령 임기 내 징집병 규모를 15만명으로 줄이고, 선택적 모병제를 하겠다고 공약했다. 모병제에 드는 병사 월급은 2027년 200만원 이상으로 올리겠다고 밝혔다.

24일 이 후보는 이날 여의도 민주당사에서 "첨단기술을 적용한 스마트 강군으로 발전시키기 위해서는 군인력의 전문화가 절실하다"면서 이같은 국방공약을 발표했다. 이 후보가 발표한 국방공약은 ▲ 스마트 강군 건설 ▲ 선택적 모병제 도입 ▲ 병사 월급 최저임금 수준 단계적 인상 ▲ 장병 복무 여건 개선 ▲ 대통령 직속 국방혁신기구 설치 등 5가지다.

선택적 모병제에 대해서는 "현재 시행되고 있는 국민개병제를 유지하면서 병역 대상자가 '징집병'과 '기술집약형 전투부사관 모병' 가운데 선택할 수 있는 제도"라며 "군의 전문성이 요구되는 분야에는 징집병 대신 기술집약형 전투부사관과 군무원을 배치하겠다"고 설명했다. 이 후보는 "징집병이 담당해온 분야 중 조리와 시설 경계 등 민간에서 더 잘할 수 있는 영역은 과감하게 민간 외주로 바꾸겠다"며 "(이러한) 선택적 모병제는 10만여 개의 청년 일자리를 창출하는 효과가 있다"고 강조했다. 이 후보는 이와 함께 2027년에는 병사 월급 200만 원 이상을 보장하겠다고도 밝혔다.

이 후보는 "국군통수권자인 대통령이 직접 국방혁신을 주도할 수 있도록 대통령 직속 '국방혁신기구'를 설치하겠다"는 구상도 공개했다. 그는 "시대의 대전환은 준비하는 자가 승리한다"며 "저 이재명이 대한민국 미래 안보와 든든한 국방을 위해 국군통수권자로서 대통령이 직접 국방혁신을 주도하고 지휘하겠다"고 부연했다.

