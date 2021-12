윤석열 "박근혜 사면 늦었지만 환영…이석기·한명숙 연결 말아야"

"이명박 제외, 국민 통합 관점에서 생각해야"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 24일 박근혜 전 대통령 특별사면 결정과 관련해 "우리 박 대통령의 사면은 늦었지만 환영한다"고 밝혔다.

윤 후보는 이날 당사에서 기자회견을 열고 "건강이 좀 안 좋으시다는 말씀을 많이 들었는데 하여튼 빨리 건강을 회복하시길 바라겠다"며 이처럼 말했다.

그는 "아까 이명박 대통령 (사면) 안 낸 것에 대해 어떻게 생각하냐고 (물었는데) 국민 통합의 관점에서 판단해야 하지 않겠나 생각한다"고 했다.

이날 박 전 대통령과 함께 가석방 된 이석기 전 의원과 복권 결정이 난 한명숙 전 총리에 대해서는 "글쎄 박근혜 대통령의 사면 문제를 이석기, 한명숙 이런 분들의 조치하고 연결해서 생각하는 것은 좀 마땅치 않다고 전 본다"고 답했다.

박 전 대통령의 복당 등 향후 정치 일정에 대한 질문에는 "너무 앞서 간다"며 "일단 (박 전 대통령이) 건강 먼저 회복하시는 게 우선 아니겠냐"고 말했다. 윤 후보는 검찰 재직 시절 이른바 '국정농단 사건'의 특별검사 수사팀장을 맡은 바 있다.

한편, 박 전 대통령은 한동안 치료에 집중하며 병원에 머무를 것으로 전해졌다.

